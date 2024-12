Caso Otoño Uriarte: continúa el juicio por el secuestro y asesinato

Además, Antilaf, conocido como el Gato, fue el único que hasta el momento accedió a declarar. Se despegó del hecho y admitió que es ladrón, no asesino ni violador. Sin embargo, este lunes un segundo imputado hablaría ante el tribunal.

Estaba previsto que hoy declaren cuatro testigos de la defensa, pero la audiencia comenzó con complicaciones porque Maximiliano Lagos no se presentó. El proceso no puede continuar hasta que no esté presente, por lo que hubo un cuarto intermedio, extenso, hasta que llegó.

Juicio Otoño Uriarte día 2.jpg Los cuatro acusados con sus abogados defensores. Anahí Cardena

La ausencia de Lagos fue un nuevo contratiempo en el debate. En esta nueva audiencia, la número 11, estaba prevista la declaración de cuatro testigos propuestos por las defensas. Sin embargo, el cronograma original establecía que este lunes se realizarían los alegatos finales, que se pasaron al jueves 26.

Los testimonios pedidos por la defensa, finalmente fueron desestimados, pero se escuchará una declaración más. Néstor Cau pidió declarar ante el tribunal.

A diferencia de Antilaf, Cau decidió no responder preguntas. El acusado se limitó a decir que es inocente y pedir justicia por Otoño. "Por esta causa he sufrido mucho, incluso me apuñalaron", dijo a los jueces.

El caso Otoño Uriarte

La noche en que desapareció, la menor caminaba por la calle Kennedy rumbo al este, donde vivía con su familia en una chacra. En ese trayecto la subieron a un auto -no precisado- en proximidades del aserradero Rebaliatti y se la llevaron.

La fiscal María Teresa Giuffrida en su alegato de apertura sostuvo que horas antes Cau le había robado la bicicleta que había dejado en la casa de una amiga para que volviera caminando.

Después en un lugar tampoco determinado la atacaron sexualmente. Según la Fiscalía, Jafri le eyaculó en la vagina. Posteriormente la asesinaron de una puñalada en la zona izquierda de las costillas. No se puntualizó quien fue el autor del crimen.

juicio otoño uriarte roberto uriarte.jpg Roberto Uriarte, el padre de la víctima. Es querellante en el caso y ha asistido a todas las audiencias. Anahí Cárdena

Giuffrida sostuvo que durante el debate quedaría corroborada la responsabilidad de cada uno en el ataque, pero hasta el momento no ha quedado claro.

Las pruebas que los incrimina es la pericia de odorología realizada por perros entrenados que encontraron rastros coincidentes en un nylon negro con el que envolvieron al cadáver y en la vivienda donde viven Cau y Jafri, hermanos por parte de madre.

Hubo testigos que contradijeron la hipótesis acusatoria. Muchos que escucharon versiones de oídas, una mujer dijo que había recibido amenazas, mientras que otros recordaban poco por el paso del tiempo, nada menos que 18 años.

Vigilia Otoño Uriarte 2.jpg

La querella a cargo de la abogada Gabriela Prokopiw, que representa a Roberto Uriarte, padre de la víctima, sostuvo en la previa que buscarían probar que los cuatro hombres fueron los ejecutores de una orden dada por gente de poder.

En ese marco, hablaron de complicidad y encubrimiento y apuntaron a policías. Sostiene que Otoño fue secuestrada para explotarla sexualmente en prostíbulos. Sin embargo, esa línea tampoco quedó en evidencias, como tampoco los presuntos autores intelectuales.

El caso Otoño generó una enorme conmoción en todo el país. Hubo innumerables manifestaciones en reclamo del esclarecimiento del hecho y para que se encuentre a los culpables.

Hay mucha expectativa de lo que surja de este juicio, aunque la esperanza de llegar a la verdad absoluta parece desvanecerse con el paso de las audiencias.

El domingo por la noche hubo una vigilia en la plaza San Martín de Cipolletti, donde se volvió a reclamar una vez más que se descubra la verdad de lo que sucedió con la adolescente. Se realizaron intervenciones artísticas y cocinaron pizzas para compartir con los asistentes. Anticiparon que este lunes también acudirán al edificio judicial ubicado en España y Urquiza, como lo han hecho en otras audiencias.