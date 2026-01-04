Choque en la Ruta 22: tránsito asistido y calzada reducida a la altura de Senillosa

Un siniestro vial entre una camioneta y un automóvil obligó a reducir la calzada en el kilómetro 1260. Por el impacto se registraron personas heridas.

Un choque ocurrido sobre la Ruta 22 generó demoras y obligó a extremar las precauciones al circular en inmediaciones de Senillosa. El siniestro involucró a una camioneta perteneciente a Gendarmería Nacional y a un automóvil particular, y motivó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y salud para ordenar el tránsito y asistir a las personas involucradas.

El hecho se registró este domingo minutos después de las 18, a la altura del kilómetro 1260 de la Ruta 22, pasando la localidad de Senillosa. Según la información recabada por LM Neuquén , los vehículos protagonistas fueron una camioneta de Gendarmería y un Fiat Cronos. A raíz del impacto, la calzada quedó parcialmente reducida, por lo que se implementó un operativo de asistencia y control para garantizar la circulación vehicular.

Personal policial, agentes de la Secretaría de Emergencias y efectivos de Gendarmería Nacional trabajan en la zona para ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes. Desde los organismos intervinientes se solicitó a los conductores transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar y reducir la velocidad ante la presencia de vehículos detenidos y equipos de emergencia.

image

De acuerdo con la información brindada, el choque dejó como saldo personas heridas, aunque ninguna de ellas presentaría lesiones de gravedad. Las asistencias médicas se realizaron de manera preventiva y no fue necesario interrumpir completamente la circulación, aunque sí se mantuvo la calzada reducida durante el operativo.

Dos muertos en un brutal accidente en la ruta 242 cerca de Las Lajas

Un impactante siniestro vial tuvo lugar en la ruta 242 a la altura del kilómetro 3, en cercanía a Las Lajas. Por el momento, hay un corte total de la circulación debido a este episodio y se confirmaron dos muertes.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 8 horas en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, pasando el paraje Liu Cullin. Personal policial se encuentra en el lugar realizando tareas operativas.

A través de una publicación de Facebook en los últimos minutos, se confirmó la identidad de las víctimas fatales: Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, ambos oriundos de Loncopué y trabajadores del Ente Provincial de Termas del Neuquén.

accidente Las Lajas

Según reveló la Policía del Neuquén, alrededor de las 8:10 horas la Comisaría 27 de Las Lajas recibió una llamada, en la cual informaron que en sentido Pino Hachado hacia Las Lajas, un vehículo venía realizando maniobras indebidas.

Cuando efectivos policiales se acercan a la intersección de la ruta nacional 242 y ruta provincial 21, logran observar un camión con acoplado sobre la calzada con sentido desde Las Lajas hacia Pino Hachado, con daño en sus ruedas traseras izquierdas.

Asimismo, sobre la ruta se encuentra una gran cantidad de plásticos de vehículo y a unos 80 metros de distancia del rodado mayor, al costado de la ruta observan un vehículo marca Peugeot volcado. Rápidamente, se convoca en el lugar a Servicios de Emergencias y, posteriormente, personal médico confirma el deceso de ambos masculinos.

Al constatar la presencia de dos víctimas fatales, se procedió al corte total de las rutas que acceden desde Las Lajas, Pino Hachado y Loncopué, generando así a media mañana una larga fila de vehículos en espera para poder cruzar. A las 10 de la mañana, se liberó el tránsito liviano.