Compró un auto por Facebook a $5 millones y los vendedores desaparecieron

En los cuatro allanamientos que realizó la Policía del Neuquén el viernes por la mañana, se secuestraron 13 teléfonos celulares, $1.839.800 en efectivo (moneda nacional), USD 8.100 en dólares estadounidenses, 1 módem de la compañía Movistar, 9 tarjetas de débito y crédito de distintas entidades bancarias y una notebook marca Lenovo, color gris.

image.png Delitos económicos detuvo a un hombre por la estafa del auto por Facebook.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia. De igual manera, continúa la investigación para encontrar otros implicados.

Otra estafa: un gitano devolvió diez mil dólares

Un hombre imputado por estafas será llevado a juicio a pesar de que una mujer de la comunidad gitana le entregara a la víctima el dinero que había perdido por una supuesta compra. El juez rechazó el pedido de sobreseimiento al coincidir con la fiscalía de Delitos Económicos que, en una vehemente exposición, remarcó: "los delitos no se resuelven con plata".

En la audiencia de control de acusación realizada ayer, el fiscal Juan Narváez, expuso no solo detalles técnicos, por los cuales no corresponde la reparación económica realizada en este caso, sino que indicó su decisión de dejar de aceptar esa "solución" y que los casos queden impunes.

En este sentido, anunció un cambio de paradigma: "la fiscalía intentará de una vez por todas que este tipo de delitos sean juzgados para que no se resuelva todo con plata". A su vez, ironizó: "si no, tenemos que trabajar de otra cosa, tenemos que dejar que hagan las estafas y pasen las reparaciones económicas, me pongo un kiosco para vender golosinas".

El estafador de Villa La Angostura admitió su culpa

El agente inmobiliario Ramiro Fabián Fernández admitió su responsabilidad y fue condenado por cometer estafas en la venta de terrenos en Villa La Angostura, por un valor aproximado de un millón de dólares. Aunque todavía no se conoce la pena que recibirá, desde el Poder Judicial adelantaron que tendrá prohibido salir del país y deberá presentarse de forma regular en una comisaría.

El fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Gayós presentaron ante el juez el acuerdo al que llegaron junto a la defensa del acusado y los abogados querellantes en representación de las víctimas. Con este acuerdo parcial, el agente declaró su responsabilidad por el delito de estafa, en 34 hechos inmobiliarios y 2 financieros, así como 3 casos del delito de desbaratamiento de derechos acordados.

El acusado reconoció ser el autor de los hechos y aceptó su responsabilidad penal. Aún resta definir la pena que deberá cumplir, que todavía no fue acordada. Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Ignacio Pombo hizo lugar al acuerdo de las partes y condenó a Fernández, por lo que en la próxima audiencia se fijará la pena que le corresponde.