Continúan los rastrillajes en busca de Luciana Muñoz en Neuquén: recorren la meseta y el río Limay

En este sentido, comunicó que hasta el momento los rastrillajes dieron resultados negativos . Por otra parte, indicó que este lunes por la madrugada se recibió un llamado anónimo que informaba haber visto a la joven en el sector del basural de Neuquén, pero que no se encontró a nadie allí.

Rastrillajes Luciana

“Anoche, un anónimo -nuevamente- llamó al personal dando alerta que la habrían visto en el sector del basurero. Fue minutos después de la medianoche, por lo cual personal fue a verificar y se patrulló y no se ubicó a ninguna persona”, advirtió.

Cabe recordar que este domingo, la Policía recorrió la zona de El Choconcito hasta el sector de Capex, ida y vuelta, pero no hubo novedades. También se realizaron rastrillajes aéreos en toda la zona de la meseta, desde la periferia del Parque Industrial y la Autovía Norte hasta la zona del río.

El importante operativo contó con más de treinta infantes de la Policía, además del personal abocado al rastrillaje aéreo. Por otro lado, según la información que pudo acceder LMNeuquén, hasta el momento no se recibieron datos a partir de la recompensa ofrecida por el gobierno provincial.

También durante la tarde surgieron algunos datos que ocuparon la atención de los investigadores, pero que arrojaron resultados negativos. Además, ocurrió un nuevo "falso avistamiento", por una joven de características similares. En estos momentos, la policía no descarta nada de lo que surja.

Rastrillaje luciana rio Sebastián Fariña Petersen

Autoridades realizan un rastrillaje aéreo en busca de Luciana

Falso avistamiento

En estos casos de desaparición se suele dar la particularidad de que muchos comienzan a ver o creen ver a la joven cuya imagen se ha difundido por los medios y las redes en forma masiva.

En criminología se denomina "falso avistamiento". Este fenómeno puede ser influenciado por diversos factores psicológicos y sociales, como la sugestión, el deseo de ayudar, o la presión mediática.

luciana muñoz ultima imagen viva -CON SELLO- La última imagen de Luciana Muñoz. Es del 12 de julio y fue captada por un comercio cercano a su casa.

Los falsos avistamientos son comunes en casos de personas desaparecidas muy mediatizadas y pueden complicar las investigaciones al generar pistas que desvían, sin mala intención, la investigación.

Fue así que los policías se entrevistaron, durante el rastrillaje con una señora la cual posee un quiosco en su vivienda que refirió que hace aproximadamente una semana Luciana fue a comprar a su comercio o al menos era una joven cuya fisonomía era similar. Lo cierto es que andaba con un joven.

Además, surgió el dato de que se habría hecho presente en el tráiler donde entregan las garrafas en el sector de la meseta. "Por ello se realizaron las tareas en ese lugar específico, continuando el rastrillaje en la zona, denominado Sector 34, detalló el informe de prensa brindado por la Policía.

Paralelo a ello, los investigadores lograron identificar el tráiler, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entrevistando a personal a cargo de allí, donde una ciudadana refirió que la noche del viernes una chica de similares características había ingresado a una despensa de la zona por lo que se le tomó entrevista.

Luego acudieron hasta la despensa y se entrevistó a la propietaria quien al ver las fotos de Luciana no pudo confirmar que haya sido ella quien acudió a su negocio.

Los policías que participaron del rastrillajes, aprovecharon para entrevistar vecinos y dejarles la imagen de Luciana con el teléfono respecto para que den aviso en caso de verla.

Ninguna información por la recompensa

Vale recordar que el Gobierno provincial elevó de 1 a 10 millones de pesos la recompensa por información sobre el paradero de Luciana Muñoz, la joven neuquina que residía en el barrio Gran Neuquén con su abuela.

El gobernador Rolando Figueroa aumentó la recompensa pública, mediante el decreto 841/24, para quienes que aporten información fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición de la joven o bien al esclarecimiento de su desaparición.

Recompensa por Luciana- busqueda.png

"Se hace mención que, hasta la fecha, ninguna información que fuera aportada de la ciudadanía, menciono que lo hiciera en el marco de la recompensa ofrecida por el gobierno Provincial", dejó en claro el parte oficial de prensa.

Lo que no pueden determinar los pesquisas es si no se brinda información porque el monto sigue siendo bajo o si en verdad no hay personas que la hayan visto, salvo las que estarían vinculadas en forma directa con su desaparición.

La Policía concluyó con las tareas de rastrillajes a 15 días de la desaparición de Luciana Muñoz. Se realizó un arduo trabajo a partir de determinadas alertas recibidas, pero no se logró dar con la joven ni con información que oriente la búsqueda.

Según la información oficial que brindaron desde la Policía, este sábado se trabajó entre las 9:30 y las 14.45 cuando se concluyó con las tareas de rastrillaje que llevaron adelante más de 50 efectivos de la fuerza.