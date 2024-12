Crimen entre hermanastros: qué dijo la Policía y cómo avanza la investigación

La víctima, que sería de apellido Canales, falleció en pocos minutos. Personal de Salud lo trasladó al hospital local, mientras que efectivos de la Comisaría 52 cuidaron la escena hasta la llegada de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, evitando el avance de vecinos curiosos.

¿Qué dijo la Policía?

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Juan Carlos Barroso confirmó la secuencia del hecho e indicó que aún "se están tratando de establecer los pormenores de la discusión" y que llevaron al violento desenlace. Lo cierto es que el hombre de 32 años alcanzó a ser trasladado al hospital local y allí falleció.

"Se están tomando declaraciones y se está haciendo un relevamiento de cámaras del sector, pero con los testimonios de los integrantes de la familia se sabe que se dio después del brindis y se pudieron certificar las circunstancias", confió Barroso. Aunque no están establecidos los motivos, existía al parecer un conflicto de larga data.

Además, indicó que el presunto autor del crimen se presentó en la Comisaría 52 alrededor de las 4 junto a otro familiar e hizo entrega del arma utilizada. Tras esto, como indica el procedimiento de rigor, se lo notificó de la investigación y se le informó que debía designar un defensor.

ON - Comisaria 52 Centenario (5).jpg Personal de la Comisaría 52 de Centenario se encontraba trabajando en el procedimiento. Omar Novoa

En la jornada de este miércoles se realizaría la autopsia al cuerpo de la víctima y "si todo sale bien", se prevé que podría realizarse la formulación de cargos al presunto agresor alrededor de las 18 horas, sostuvo Barroso.

Víctima y victimario vivían en el mismo domicilio donde inició la discusión junto a otros familiares. Se investiga también si la ingesta de alcohol tuvo influencia en el desenlace.

En época de festividades, el alcohol tiene un gran protagonismo tanto en hechos de violencia como en accidentes de tránsito, como fue el caso de la pareja que chocó contra el paredón de una vivienda esta misma madrugada, también en Centenario.

Ambos iban desnudos y, aunque la mujer se retiró corriendo de la escena, el conductor permaneció en el lugar, donde efectivos de Tránsito constataron que presentaba 0,74 gramos de alcohol en sangre.