Demoraron diez años en llevarlo a juicio por narcotráfico y la causa se cayó

Entre otras circunstancias, se pudo determinar que el sospechoso se había subido al micro en Zapala. Más allá de la importante cantidad de droga incautada, la causa estuvo muy lejos de avanzar con celeridad y recién el 16 de abril de 2016 se avanzó con su procesamiento. Luego, se emitió una declaración de rebeldía porque no fue encontrado en su domicilio y no pudo ser notificado de la resolución en su contra.

A las demoras del juzgado federal de Zapala, se opuso un rápido desenlace de otra causa que enfrentó el hombre en el ámbito de la justicia federal de General Roca, donde fue condenado.

El plazo razonable

A la hora de las definiciones en la audiencia realizada en el TOF, la fiscalía consideró que se había violado el plazo razonable para ser juzgado y por eso comunicó que retiraba la acusación en contra del sospechoso de tráfico de drogas. “Ahora, acertadamente, la Fiscalía en definitiva está retirando la acusación y planteando que se ha violado el plazo razonable para ser juzgado”, resaltó el camarista Alejandro Cabral.

Por otra parte, indicó que “transcurrieron 10 años desde el hecho, y ya he dicho que las penas impuestas a destiempo, no ayudan a resocializar a los imputados. Las penas tienen que ser impuestas en un tiempo tal que ayude a los imputados a reencausar sus vidas. Una pena a destiempo no ayuda a eso. No tiene sentido. Coincido con el dictamen fiscal. El juzgamiento de las personas tiene que ser cercano en el tiempo a los hechos que motivan el juzgamiento”.

Finalmente, no se soslayó el domicilio del hombre, quien hoy vive en el vecino país de Chile y que habría que iniciar un trámite de extradición, lo que demoraría mucho más su juzgamiento definitivo. Al respecto, Cabral precisó que "el trámite de extradición que debería llevarse a cabo, insumiría al menos 1 o 2 años, lo que aleja aún más el proceso penal del momento del hecho a juzgarse".

De esta forma, en la parte resolutiva, se dictó el sobreseimiento total y definitivo del sospechoso del transporte de drogas. También se ordenaron levantar todas las medidas de restricción de su libertad.