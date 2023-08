Desalojaron un edificio señalado como guarida de ladrones

Sin embargo, en las últimas semanas los vecinos denunciaron que realizaron un boquete en una de las mamparas de contención que se pusieron y volvieron a ingresar. “Tuvimos que realizar una nueva intervención para impedir el ingreso de estas personas y se hizo un nuevo cerramiento”, informó el comisario.

No obstante, indicó que no consignaron la propiedad porque eso implica dejar un patrullero las 24 horas en el lugar. “Es un recurso que queda sin la utilización. La inseguridad no la podemos centralizar en una sola situación. Se está trabajando con la Comisión Vecinal del Centro Oeste y tuvimos oportunidad de dar capacitaciones y estamos trabajando en la prevención individual y dando intervención a los vecinos”, aseguró.

Vecinos preocupados denuncian ola de robos

Los vecinos del barrio Centro Oeste de la ciudad de Neuquén denuncian una creciente ola de robos. Sufren al menos un asalto por día, por lo que piden mayor presencia policial. En ocasiones, los delincuentes han sido atrapados, pero a las pocas horas quedaron en libertad.

Uno de los frentistas, explicó que en las últimas semanas la zona se ha vuelto más insegura debido a la ocupación de un edificio abandonado. “No queremos ser mal pensados, pero desde que se empezaron a instalar en ese lugar sufrimos prácticamente un robo por día. Necesitamos más presencia policial, mayor prevención. Estamos desesperados. Si no pueden venir en patrulleros, que hagan rondas a pie”, señaló el hombre.