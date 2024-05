Detrás de las rejas: realidad de las comisarías de la provincia documentada por un defensor

El nuevo gobierno ante la crisis carcelaria

Todo esto llevó a que la nueva gestión de la mano del gobernador Rolando Figueroa ponga en marcha un intento por conseguir soluciones y rápido, declarando la emergencia en la materia. Ya con dos fugas masivas en los últimos meses, nadie quiere pensar en un cuadro peor.

No obstante, nadie había documentado exactamente los efectos de esa crisis que comenzó a arrastrar sus coletazos hacia las comisarías.

Fue el defensor José María Maitini, miembro del Ministerio Público de la Defensa desde septiembre de 2022, quien se animó a cuantificar y analizar exactamente en qué condiciones están las comisarías y brindar un primer atisbo de soluciones a la problemática. De eso trata "Realidad del Encierro Preventivo: Estudio de las Comisarías de la Provincia del Neuquén", que en 300 páginas intenta condensar el cúmulo de información recopilada a partir de su trabajo en la defensa y del diálogo con efectivos policiales, para exponer un cuadro de situación nunca antes registrado en la provincia.

"Tardé un año en escribir el libro y nunca fue mi objetivo hacerlo. Sin embargo, en función de mi trabajo me encontré con tanta información acerca de las comisarías que me vi en la necesidad de realizarlo. Además, tras consultar en las bibliotecas públicas, observé que no había nada escrito sobre la temática. Entonces, para no perder esta información que considero tan valiosa, me decidí a escribirlo. Sumé a esto reflexiones personales acerca del no cumplimiento del artículo 16 del Código Procesal Penal neuquino (CPPN), que a pesar de estar allí, no se cumple y, generalmente, tampoco se exige cumplir", comentó el autor a LMNeuquén.

El artículo en cuestión citado por Maitini y utilizado como base primordial de su análisis reza:

Artículo 16º Condiciones carcelarias. Las cárceles y los demás lugares destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad, la prisión preventiva y detención, serán sanos y limpios. Está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad o más allá del cupo autorizado. Toda medida que so pretexto de precaución conduzca a mortificar a presos o detenidos hará responsable al juez que la autorice o consienta y a los funcionarios que la ordenen, apliquen o consientan.

"El libro buscó dar una respuesta al interrogante de por qué es el único articulo del CPP que no se cumple y ello me llevó a analizar qué piensan los magistrados y qué se resuelve jurídicamente cuando se habla de él", explicó el defensor.

Luego, el trabajo consistió en "contactar a distintos jefes de comisarías, a la par del trabajo de inspección de cada una de ellas junto a los otros defensores del Ministerio Público. Este monitoreo, si bien se pretendió realizar de manera homogénea, al ser el primero del cual se tiene registro, se dificultó la tarea. Sin embargo, pudimos llevarlo adelante y hacer un material al respecto".

A esto se sumó el apoyo de colegas defensores para reunir jurisprudencia relacionada a las condiciones indignas y el diálogo constante con los representantes de la División de Coordinación de Procesados de la I Circunscripción: Ricardo Olguin y Sofía Carrasco, "que siempre tuvieron un ánimo muy colaborativo ante cada pedido".

¿Cómo están hoy las comisarías?

"Depende si se quiere ver desde la puerta blindada de la alcaidía para afuera o para adentro", resume el defensor. "Si se las mira desde esa puerta para adentro, están muy mal. En una comisaría conviven dos espacios bien marcados; uno de la puerta hacia afuera, donde el policía da una atención ciudadana, que suelen ser cómodos y acordes para la recepción de personas; y otro muy distinto desde la puerta de la alcaidía hacia adentro, donde conviven muchos presos y, generalmente, las instalaciones (de agua, de luz, de gas) aquí no funcionan bien".

Además, es importante destacar dos cuestiones. La primera es que existen comisarías con alcaidías -que alojan condenados y personas con prisión preventiva, por períodos de tiempo extensos- y otras con celdas de contraventores -para alojar personas hasta 24 horas-. El problema es que el colapso es tal que actualmente, hay comisarías destinadas únicamente a contraventores que hoy alojan personas por meses. Tal es el caso de la Comisaría Primera en el centro de la ciudad, la Comisaría Segunda, en el barrio Belgrano, o la Séptima de Plottier.

A la falta del condicionamiento adecuado hay que sumarle la falta de espacio. "La Policía afirma que las celdas de las alcaidías son para 8 o 10 personas, pero en promedio hoy alojan 14 o más. Ellos establecen un cupo en función de la cantidad de camas o camastros de cemento que tienen, pero es un cupo arbitrario, sin respetar el espacio mínimo de dignidad ni los parámetros establecidos por el Comité Nacional de la Prevención de la Tortura (CNPT)", resaltó.

No obstante, aclara: "Tampoco es función de la Policía determinar el cupo, simplemente que lo expresan en función de que se les ha pedido que definan uno. Pero ya la Procuración Penitenciaria de la Nación ha dicho que es una situación de enorme gravedad la manipulación o falta de certeza sobre este cupo y la forma de determinarlo".

Nuevas comisarías, mismo problema

El cumplimiento de un parámetro de dignidad no solo responde al respeto de los derechos humanos básicos, sino a que la idea que, a mayor hacinamiento y carencias, mayor es el conflicto y también la dificultad para controlarlos.

Los resultados están a la vista: en un mes, se fugaron 10 detenidos en dos masivas fugas que se registraron en la Comisaría 46 de Plottier -el 9 de enero- y en la Comisaría Tercera de Neuquén -el 11 de febrero-.

"Hoy los policías están más dedicados a cuidar a un preso que a la seguridad ciudadana. Esto produce una falencia del efectivo en su función primordial, que es la seguridad. No sólo hay un menoscabo a los derechos de las personas privadas de la libertad porque están hacinados, sino que además, produce el desgaste de los agentes policiales, que hacen un trabajo enorme para evitar que la emergencia carcelaria pase a ser una inconmensurable crisis", opinó Maitini.

Aún así, de mantenerse las pautas actuales, el panorama a futuro no es muy alentador y, aunque se trabaje en mejoras a los penales y en nuevas comisarías, parece imposible que las soluciones lleguen a sobreponerse a la crisis en el corto plazo.

"Hoy en día hay cuatro comisarías en proyecto que están paralizadas dada la crisis económica en el país, pero lo que planteo es que no están siendo proyectadas en función a esta crisis carcelaria. Éstas tienen que estar destinadas a la seguridad del pueblo. Sin embargo, me encontré con que se están replicando las mismas celdas de hace 50 años, desconociéndose los parámetros mínimos recomendados. Esto no es culpa de una única persona, sino que está relacionado a una falta de coordinación y trabajo mancomunado entre los organismos responsables. Se crean comisarías similares en territorios y ciudades con características distintas", señaló el defensor.

Finalmente, concluyó: "Hoy cuando se da una detención domiciliaria, los policías celebran porque es un problema menos para ellos. Además, la gran mayoría no tiene formación penitenciaria, por lo que los están obligando a cuidarlos, sin tener las herramientas adecuadas. Dentro del libro, a través del diálogo con distintos comisarios, busqué reivindicar su función cotidiana. El libro es teórico y jurídico pero, al mismo tiempo, da a conocer sus dificultades y reflexiones".

