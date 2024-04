Cárceles: un crudo diagnóstico y las urgentes medidas que ordenó una jueza

Desde la Defensa Pública indican que son pocos los avances en la U11. Desde la Defensa Pública indican que son pocos los avances en la U11.

"Durmiendo en el piso"

Sobre las celdas, el panorama tampoco es el mejor y desde la Defensa indicaron que “se encontraron personas durmiendo en el piso y personas sin colchones, que sumado esto a celdas con gran presencia de humedad no solo aumenta las condiciones indignas en las que se encuentran sino un riesgo alto de contraer enfermedades”. Otros cuestionamientos se enfocan en el tratamiento de los presos con discapacidades e instalaciones no adecuadas. Sobre el particular, remarcaron que “de las casas de pre egreso que son seis, solo hay habilitadas tres, en condiciones precarias y la que aloja a personas con discapacidad no se encuentra acondicionada para tal fin a pesar de que la subsecretaría de discapacidad en el 2023 ha realizado un informe a tal fin con las recomendaciones pertinentes”.

La salud de los internos bajo la lupa

Finalmente, se hizo hincapié en el tema de la salud y la ausencia de un plan específico. “La salud es un tema aparte, sobre todo la salud mental, no hay programas de prevención del suicidio, ni formación del personal para prevenir los mismos, tampoco se trabaja sobre los consumos problemáticos. Se observa con preocupación la medicación psicotrópica entregada en la unidad, con falta de control ni tratamiento específico”, apuntaron.

A nivel oficial, la exposición de los avances en algunas mejoras en la unidad penal estuvo a cargo del director de unidades detención Ricardo Vergara, el director de políticas penitenciarias Gastón Ponce, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y la directora de población judicializada Natalia Vallejos.

Juez Raquel Gass -VALIDA 1200-

Plazos para obras

Luego de las exposiciones, la jueza de ejecución valoró positivamente el informe elaborado por el Comité Contra la Tortura y el importante avance por parte del equipo de población judicializada en la elaboración de los informes solicitados.

Por otra parte destacó la ausencia de políticas carcelarias de los últimos años que llevó a la provincia a la actual situación de sobrepoblación y hacinamiento actuales y ordenó la urgente disposición de un pabellón para internos psiquiátricos o con problemas de adicción a sustancias o consumos problemáticos que sea atendido por personal de salud capacitado en esas temáticas.

En tanto, hizo lugar al pedido de la defensa de otorgar un plazo de 3 meses para la finalización de las obras del pabellón 7 y prohibió el desalojo e inicio de las obras del pabellón 9 hasta tanto no se hayan adquirido todos los materiales necesarios para la misma.