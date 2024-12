Dos mujeres imputadas por hacer compras millonarias con la tarjeta de un vecino

Tarjeta de Débito

Las estafas

Durante la audiencia de formulación de cargos, Rivera precisó que el miércoles 30 de octubre, entre las 15 y las 19, las acusadas, identificadas como M.J.H y A.E.P obtuvieron la tarjeta de débito de un vecino, quien la había perdido mientras cortaba leña.

Sólo media hora más tarde, las imputadas se presentaron en una despensa y utilizaron la tarjeta para realizar dos compras, por $300.000 y $400.000. Luego, entre las 20:05 y las 20:35, las dos mujeres se dirigieron a otro comercio y utilizaron la misma tarjeta, que estaba asociada a la cuenta sueldo de la víctima, un celular y una guitarra eléctrica, por un valor total de $840.000.

Posteriormente, en un tercer comercio, las imputadas adquirieron tres celulares por un valor total de $1.060.000. “Con este accionar, M.J.H y A.E.P utilizaron de manera fraudulenta la tarjeta de debido de la víctima para realizar operaciones crediticias y compras en distintos comercios”, sostuvo Rivera durante la audiencia que dirigió Egea.

Por todo esto, Rivera explicó que el perjuicio total fue de $2.600.000 y calificó los hechos en el delito de estafa, en calidad de coautoras. Tras escuchar a las partes, el magistrado hizo lugar a la formulación de cargos y fijó, tal como lo había solicitado la fiscal, un plazo de investigación de 4 meses.

Insólito reclamo en Allen

En un hecho insólito, un banco le reclamó a un hombre de Allen que nunca fue cliente el pago de un préstamo. Su abogado, Marcelo Campetella, especializado en Delitos Informáticos, explicó que su representado recibió un reclamo de pago por un préstamo de 3,2 millones de pesos.

"Este vecino se entera de que tiene un préstamo porque lo llaman para reclamarle el pago de la cuota. No entendía nada. Dice, pero cómo. Se acerca al banco y le explican, le dan el pie de documentación, le dan algunos resúmenes y demás, pero es un préstamo a él que no es cliente del banco", detalló abogado.

El abogado del allense damnificado, explicó que solicitará la nulidad del préstamo, que es el primer paso en situaciones de estafas. "Hay un principio jurídico que lo dice muy sencillito, que también lo dice la ley de firma digital, que si yo digo que vos hiciste algo, yo tengo que probar que vos lo hiciste. Entonces, ¿qué le decimos al banco? No, yo no hice la operación, yo no abrí la cuenta, yo no saqué el préstamo, yo no hice las transferencias, yo no hice nada. Vos probame que yo lo hice".