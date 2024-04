El adolescente que mató a Juan Caliani podría quedar sin condena

El asesinato de dos puñaladas y durante un robo del periodista y productor de radio Cumbre , Juan Caliani, comienza a tomar un destino incierto a partir de la detención del presunto autor, debido a que se trata de un adolescente de 16 años y hay que respetar una serie de medidas que están destinadas a su resociabilización y no a su castigo.

A partir de la demora , concretada el jueves a las 18:30 en una casa de calle Planas al 1.500 del barrio Bouquet Roldan, todo es silencio. Como es menor, no solo pesa la presunción de inocencia sino todo lo que establece la ley 2302 de protección del niño y adolescente.

En este caso, por más que anunció el fiscal jefe de Homicidios Agustín García que lo van a acusar por homicidio en ocasión de robo , el nombre del adolescente no podrá trascender y tampoco su rostro.

Si bien, también se dictará una medida cautelar debido a que existe riesgo de fuga, será un arresto excepcional que no puede durar más de 30 días y quedará en un hogar. De dicho lugar no puede trascender su ubicación y ahí deberá disponerse su custodia con personal no armado en el interior y afuera si podrá haber policía armada por si intenta escaparse.

Pasado los plazos investigativos de rigor, cuatro meses, la fiscalía de delitos juveniles deberá solicitar la elevación a juicio de la causa. El juicio será a puertas cerradas y se establecerá la responsabilidad penal del joven que al tener 16 años es imputable.

Tratamiento para resociabilizar al adolescente

Como viene la causa hasta ahora, todo hace suponer que será responsable material del crimen de Caliani, pero no se le podrá imponer pena en forma inmediata. Lo que establece la ley 2302 es que se le brinde un año y hasta dos de tratamiento que lo supervisa la jueza de menores.

Dicho tratamiento es mediante el programa de libertad asistida que tiene técnicos en distintas áreas que le brindan asistencia psicológica, social para que en ese proceso se haga cargo del delito y del daño generado. Además, cuentan con un operador de calle que va regulando su reinserción social de acuerdo al grado de empatía que desarrolla y se les busca una forma alternativa de trabajo.

Durante ese tratamiento, el joven debe demostrar voluntad de cambio, es decir, no volver a delinquir y reinsertarse socialmente a la vida en comunidad alejado de los consumos problemáticos y los delitos.

Concluido el tratamiento y una vez que tenga 18 años, se procede a pasar a la segunda etapa del proceso que es el juicio en el cual se establece la pena. Si la fiscalía de Delitos Juveniles entiende que el adolescente ha tenido una buen reintegración a la sociedad podría no pedir ningún tipo de pena ya que la 2302 aspira a que los jóvenes en conflicto con la ley superen esa instancia y tengan una vida plena en comunidad.

De ser así, el asesino de Juan Caliani se habrá reinsertado en forma favorable a la sociedad y no tendrá que pasar días tras las rejas. Pero, de lo contrario, de no cumplir en forma conveniente con el tratamiento la fiscalía podría solicitar una pena de 10 a 25 años de prisión, que en estos casos excepcionales se acostumbra a dictar la pena mínima.

Ahora, todo será cuestión de tiempo y de ver cómo se readapta este joven a partir de ahora. Para la familia de Juan Caliani no cabe dudas de que atravesaran momentos de mucha contradicción y la justicia, sin Juan, podría llegar a terminar siendo una palabra vacía y sin sentido.