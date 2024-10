El dramático relato de la víctima de una entradera en Fernández Oro

“Llegamos pasadas las 18 y nos encontramos con la puerta barreteada y la casa dada vuelta, con todo desordenado, patas para arriba. Nos asustamos mucho y en especial el chiquito, mi señora se lo llevó a lo de un familiar que vive cerca por el ataque de llantos que le agarró. Yo me quedé en casa, no pegué un ojo porque la puerta no cerraba y recién esta mañana vino el cerrajero”, cuenta con cara de dormido y elocuente preocupación el vecino.