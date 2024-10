El empleado del mes: salvó a un vecino de que le roben su auto con un inhibidor de alarma

intento de robo.PNG La zona donde ocurrió el intento de robo con un inhibidor de alarma.

Minutos después, vio a otro joven desconocido subirse al Corolla del vecino y la intuición no le falló. Vestía de negro y aparentaba unos 30 años. De 1,70 metros de alto y pelo castaño, con un brazo izquierdo aparentemente lastimado.

"Ve que se sube al auto del vecino, le comenta al cliente que atendía en ese momento 'éste no es el dueño del auto', el cliente sale enseguida del comercio y le pregunta si era su auto. El chabón le dice que andaba con el dueño. Pero entonces mi compañero lo desmiente, porque sabía que no estaba con él", relató Paula.

La impunidad del inhibidor

El ladrón siguió adelante con la farsa y manifestó que iba a buscar al propietario del vehículo. Sin embargo, el joven trabajador vio que el sospechoso se dirigió hacia la calle Intendente Mango y luego se subió a otro auto, con rumbo desconocido. "No alcanzamos a ver la patente", mencionó Paula.

Al sospechoso le perdieron el rastro. Pero el vecino del Corolla luego se acercó y constató que no le faltaba nada en su interior. "Mi compañero heroicamente lo salvó de que le roben", destacó Paula.

p30-f01-inhibidores-alarmas-robo.jpg

Le pareció increíble que toda esta secuencia ocurriera con bastante movimiento en la calle. "Hay que estar atentos. Andan con inhibidores de alarma. Con el hábito de tirar la manija de una puerta podés prevenir que te pase", sostuvo la trabajadora consultada.

Un consejo útil para evitar ser víctima

Recordó que el año pasado le habían robado de la misma forma a otro compañero de trabajo, a quien le sustrajeron una mochila del vehículo con cierre centralizado que dejó estacionado a dos cuadras del comercio, en Planas y Leguizamón.

"Están en todos lados... a mí me pasó hace dos meses en pleno centro. Me bajo en Carlos H. Rodríguez y no me cerraba el auto. Me quede parada al lado hasta que pude, cerraba, pero tiraba la manija y quedaba abierto. No tengo idea que tan fácil es conseguir esos inhibidores, pero es tirar la manija y prevenir un robo", concluyó.