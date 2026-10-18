El juicio popular por el transfemicidio de Azul Semeñenko llega a su fin y hay una gran expectativa

Distintas agrupaciones están convocando a la comunidad a acompañarlas en las afueras de la Ciudad Judicial. Este lunes se harán los alegatos y, de inmediato, el jurado pasará a deliberar.

Como ocurrió a lo largo de las distintas audiencias, distintas agrupaciones convocaron a las personas a acompañar la definición del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Luego de un poco más de dos semanas extenuantes, con el paso de decenas de testigos, el juicio oral por el transfemicidio de Azul Semeñenko llega a su fin. En la jornada de este lunes, también maratónica, está previsto el desarrollo de los alegatos de la parte acusadora y la defensa. Luego, el juez técnico dará las instrucciones al jurado y sus integrantes pasarán a deliberar para definir la situación del acusado Roberto Sánchez.

El juicio popular contra Sánchez se inició el pasado 2 de octubre y se destacó por el paso de numerosos testigos convocados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la parte querellante. En el cierre de la etapa, se escucharon a las personas solicitadas por la defensa.

En lo que se refiere a los testigos de los acusadores, su aporte fue fundamental para conocer los múltiples elementos incriminantes que involucran a Sánchez. También sus declaraciones, principalmente en el caso de los peritos, permitieron conocer las circunstancias del transfemicidio y, por ejemplo, cómo hizo Sánchez para desembarazarse del cuerpo.

No menos importantes fueron los análisis de un médico psiquiatra del cuerpo forense del Poder Judicial neuquino y de profesionales reconocidos como Eduardo Prueger. Los especialistas descartaron que Sánchez actuó bajo emoción violenta y ratificaron, por el contrario, que se trató de un “crimen de odio”.

Maria Isabel Sanchez

“Tenemos un homicidio triplemente agravado: porque existió ensañamiento ya que se le provocó a la víctima un sufrimiento y un dolor más allá del necesario para darle muerte; también porque se actuó por odio hacia la identidad de género de ella; y porque se lo cometió mediando violencia de género”, aseguró el fiscal jefe Agustín García en su alegato de apertura. Tras el paso de los testigos en estas últimas dos semanas, el MPF logró consolidar su hipótesis.

Las instrucciones del juez técnico serán claves

En tanto, el juez técnico, Luciano Hermosilla, anticipó en el inicio del juicio popular algunas premisas que este lunes seguramente reiterará a los 12 integrantes del jurado. “Son ustedes quienes van a ver la prueba y deben evaluarla sin prejuicios ni sesgos ni sentimientos”, les planteó el magistrado en el inicio del debate en la Ciudad Judicial de esta capital. “El convencimiento que tienen que lograr ustedes es más allá de toda duda razonable; es un convencimiento que está despojado de algún tipo de duda que no puede ser ficticia, imaginaria o basada en prejuicios o sentimientos”, recalcó.

Convocatoria a acompañar a familiares y compañeros de trabajo

En el cierre del proceso oral, se espera una gran asistencia de personas ligadas a distintas organizaciones y también los compañeros de trabajo de Azul. Durante este último fin de semana, se recordó que a partir de las 8:30 del lunes se empezarán a concentrar en la Ciudad Judicial para acompañar a los familiares y amigos de Azul y, además, estar a la expectativa de la deliberación del jurado.

Sebastián Fariña Petersen

Uno de los grupos convocantes pidió que los asistentes lleven velas blancas, carteles, frases, flores y globos azules, entre otros objetos.

Varios agravantes y la máxima pena si es declarado responsable

Sánchez enfrenta una acusación por homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. La figura contempla como única sanción la pena de prisión perpetua. En este caso, si es declarado responsable, el castigo se comunicará en otra audiencia presidida por el juez técnico.