En pleno centro, ladrones destruyeron la puerta de una casa con barretas

A plena luz del día, en pleno centro de la ciudad, los delincuentes no paran y revelan la inseguridad reinante en algunas zonas de esta capital. El robo en la casa de Rosana y su familia se produjo pasadas las 11:30 y los autores no estuvieron mucho tiempo. A las 12:20, la vecina ya había regresado con sus hijos y comprobó que la puerta había sido forzada con barretas. Frente a la lógica inquietud de que los autores estuvieran en el interior, no dudó en alertar a la Policía provincial. Sin embargo, cuando entraron los agentes ya no había nadie y se limitaron a verificar posibles daños y el robo de bienes.