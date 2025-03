Escándalo en pleno centro: con una técnica de arte marcial, un comerciante atrapó a un motochorro

"Nosotros estábamos en el correo, volvíamos, él tenía que irse a su trabajo, yo tengo que ir a hacer unas cosas y vimos que estaba pasando algo, no quisimos pensar lo peor, pero cuando llegamos y vimos que la moto no estaba donde tenía que estar, supusimos que era una de las motos", expresó la damnificada a LU5.

LMNeuquén consultó al comisario Nicolás Corzo sobre el incidente vial, quien señaló que no fueron informados y notificados, por lo que se desconoce la información oficial del hecho, que también incluyó un choque. "Por lo visto chocan entre sí, uno se da la fuga y el otro queda acá", relató la mujer y casi sin poder creerlo agregó: "chocaron entre ellos, creo que esa es la causa de que esté arrastrado". Luego agregó que en la escena había un cuchillo que luego se supo que fue utilizado por uno de los motochorros para encender la moto, que al ser nueva, los daños y rayaduras resultantes del choque le generaron aún más angustia.

El dato de cómo los delincuentes lograron romper el candado no fue develado hasta el momento, pero la mujer indicó que el robo fue realizado aún en presencia de transeúntes. Por eso, aseguró con manifiesta bronca: "ni siquiera eso les importa, no les importa nada, porque saben que a los dos días van a ser sueltos, lamentablemente, es horrible".

En cuanto a la otra moto que los malvivientes utilizaban para trasladarse y que quedó abandonada en la calle luego del choque, según pudo averiguar el móvil de la radio, tampoco estaba identificada, por lo que se presume que también había sido robada.

La intervención heroica del comerciante

Según lo referido por testigos, después de robar la moto estacionada en la vereda, un motochorro logró encenderla, pero perdió el control y chocó a su cómplice que lo esperaba a bordo de otra moto robada. En la escena apareció un comerciante de la zona, quien logró detenerlo con técnicas de ninjutsu.

Marcelo Madariaga es profesor del arte marcial hace 40 años y también trabaja en la reconocida casa de comidas, Saluzzo. No solo fue testigo del robo sino que, sin dudarlo, decidió salir raudamente del local y logró retener a uno de los delincuentes. "Soy profesor de ninjustu, eso me llevo a actuar con una naturalidad que no tenía presente", contó el hombre, en contacto con Canal 7.

"Estoy feliz que esta persona no haya perdido su moto, volvió y se dio cuenta que su moto estaba tirada en el piso. El resultado fue que el delincuente terminó detenido", sumó en su relato. Y dijo que, en medio de la situación, también se congregaron vecinos "a increparlo con justa razon porque se llevaban la moto y una persona hubiera perdido su fuente de trabajo". Asimismo, el comerciante criticó el accionar policial y advirtió: "Yo le tuve que gritar a la Policía que intervinieran con más determinación". Y concluyó: "Lo volvería a hacer".

Según aseguraron los testigos al móvil de LU5, uno de los delincuentes pudo reincorporarse y escapó corriendo. El que resultó más golpeado, quedó tirado en la cinta asfáltica junto a las dos motos en las que intentaron escapar. En el lugar se hizo presente una ambulancia del SIEN que le realizó curaciones y luego fue derivado a una comisaría donde quedó demorado.