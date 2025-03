Impidieron el ingreso de diez celulares a la U11 durante una visita familiar

Sin embargo, el olfato de los penitenciarios no falló en cuanto a las sospechas sobre el material y no tardaron en comprobar que las maderas ocultaban celulares, tarjetas SIM, cables conectores de USB y potentes memorias de almacenamiento. En total, fueron incautados diez celulares de distintas marcas y modelos.

Celulares fundamentales para seguir delinquiendo

La mujer no dio mayores explicaciones sobre el frustrado intento de entrega de teléfonos y se limitó a escuchar los pormenores de la causa penal que deberá enfrentar ante el Ministerio Público Fiscal neuquino (MPF). De forma inicial, se le informó que no podrá volver a la U11 hasta que no regularice su situación ante la justicia.

En cuanto a la presunción de los investigadores sobre el destino de los celulares incautados, indicaron que “se presume que los dispositivos serían utilizados para la comisión de delitos desde el interior de la prisión”.

cárceles celulares.jpg Gentileza Policía del Neuquén

La U11 siempre está bajo la mira de agentes penitenciarios y también autoridades policiales porque el hallazgo de celulares ocultos no es una novedad. El año pasado, luego de un violento motín que logró contener el Grupo Especial de Antimotines y Requisa (GEAR), fue hallado un celular y palos de escobillones que los presos utilizan para fabricar las denominadas “lanzas”.

Un modus operandi ya conocido

En tanto, en otra inspección realizada en junio de 2024, se produjo un hallazgo no muy distinto al del último viernes. Los presos se habían ocupado de adaptar distintos muebles para ocultar celulares y accesorios como tarjetas de memoria, baterías y hasta cargadores “artesanales” de celulares. “En esta oportunidad, penitenciarios en una tarea minuciosa, constataron modificaciones en los muebles que fueron adaptados con doble fondo para guardar elementos y mantenerlos ocultos”, resaltaron desde la Policía provincial.

El fenómeno delictivo que envuelve a las cárceles provinciales no es ajeno a lo que sucede en los espacios que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los procedimientos en Senillosa son permanentes, con resultado positivo en más de una oportunidad. El 12 de octubre del año pasado, por ejemplo, fueron hallados más de 100 gramos de marihuana y un celular en un parlante portátil. Como ocurre en los presidios dependientes de la provincia, un interno aprovechó una visita para recibir el parlante.