Insólito: no pudieron robarle la bicicleta, pero la desmantelaron

ON - Comisaria 52 Centenario (4).jpg La denuncia por el robo de las partes de la bicicleta se realizaron en la Comisaria 52 de Centenario. Omar Novoa

Como no se tenían mayores datos del dueño de la bici, los dueños de los comercios que se encuentran en la zona pusieron a disposición los registros de sus cámaras de seguridad para poder identificar al damnificado. Sin embargo, esto no fue necesario, ya que en horas de la tarde el joven se acercó al lugar y se encontró con lo que había ocurrido.

Ante esto, indicaron que realizó la denuncia, por lo que la Policía continúa con la investigación para poder dar con los autores del robo.

En Neuquén robaron una bicicleta de la puerta de una casa

Una vecina sufrió el robo de su bicicleta de la puerta de su casa, en el barrio Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén. Desde un comercio cercano lograron ver el momento en que el ladrón ingresó a la vivienda y, aunque aseguraron haber llamado a la Policía, dijeron que no llegó.

El asalto ocurrió semanas atrás en Avenida San Juan, casi Diagonal España, cuando la damnificada estaba preparándose para ir a trabajar. "En casa hay un espacio entre la reja que da a la calle y la puerta de entrada. Yo llegué, puse llave en la reja, dejé apoyada la bici en la pared y entré a juntar las cosas que tenía que llevar", contó Tatiana, la víctima, a LMNeuquén.

Mientras terminaba de prepararse para salir a la calle, escuchó un ruido, por lo que salió a ver si ocurría algo. "Estuve en el porch y no vi nada. A lo mejor se había escondido entre las plantas que tenemos ahí. Me llamó la atención que yo había dejado la bicicleta apoyada en la pared de casa y cuando salí estaba apoyada en la reja, pero andaba tan apurada que pensé que me había podido confundir yo", aseguró.

Bicicleta robada Santa Genoveva Tatiana (1).jpg

La vecina volvió a entrar a la casa para agarrar su mochila y, al volver a salir, no vio su bici por ningún lado. "No estaba, la busqué, salí y no la vi, entonces me di cuenta de que el ladrón debe haber saltado la reja y mientras yo estaba adentro de casa, la acomodó para llevársela", señaló.