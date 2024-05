Irá a juicio el comerciante que baleó a un adolescente durante un saqueo

El adolescente quedó entonces internado en el Hospital Castro Rendón y aunque fue presentando cierta evolución, la parálisis no se ha modificado.

Por esto, tras detallar las pericias realizadas por el personal policial y los testimonios de testigos recabados, Azar pidió formular cargos contra el imputado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y esto dio inicio a la investigación.

Así fue que se llegó a la audiencia de control de acusación este lunes, en la que el fiscal del caso Andrés Azar junto a la asistente letrada Carolina Gutiérrez enumeraron toda la prueba reunida durante la causa y pidieron elevar la causa a juicio bajo la misma figura que viene imputado el hombre desde la formulación de cargos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.

El encargado de resolver fue el juez Raúl Aufranc, quien se tomó un cuarto intermedio de 24 horas para analizar también la propuesta de la defensa, que sugirió una imputación a su defendido por una figura menos grave, por tener una teoría distinta respecto de lo ocurrido.

Finalmente, Aufranc comunicó el martes su decisión de respaldar el pedido de la fiscalía, tuvo por controlada la acusación y, tras detallar los testimonios y evidencias que se utilizarán para resolver el caso, habilitó el pase a etapa de juicio por tentativa de homicidio. Como la fiscalía buscará una pena inferior a los 15 años de prisión, intervendrá un tribunal colegiado.

SFP Comerciante asusado de disparar a joven durante saqueo (10).JPG Sebastian Fariña Petersen

El relato del comerciante

El comerciante acusado de balear a un adolescente afuera de su local en el contexto de un saqueo sostuvo su inocencia en la formulación de cargos que se realizó un mes después del hecho y brindó su propia versión. No obstante, quedó imputado y con prisión domiciliaria.

"El día domingo (20 de agosto) corrieron los rumores de saqueos, entonces me dispuse a reforzar mi local porque las medidas de seguridad no eran muy buenas y me dediqué prácticamente todo el dia a soldar y reforzar mi local. Siempre cerré el local por fuera, no tenía otra manera", comenzó su relato el ahora acusado. En ese contexto, le pidió ayuda a un vecino para instalar una puerta que le permitiera trabar el local desde adentro y acordar dedicarse a esa tarea el lunes, al día siguiente.

Así, permaneció trabajando en ciertas cosas hasta el horario de cierre de las 21. "Después me fui a mi casa a pegarme un baño, comer algo y acostarme porque estaba cansadísimo. En eso que estoy por acostarme, se escuchan ruidos (afuera) por lo tanto yo mando un mensaje a un grupo de comerciantes creado por la Policia y doy aviso, pongo las calles, me contestan enseguida y a través de unas cortinas que tengo en el balcón veo las luces, acudieron enseguida. Avisé al grupo y le avise a mi mamá, que es la dueña del local de al lado (el que atacaban) y le dije: 'Ma, puede que te hayan entrado al local", detalló.

Seguido de esto, el comerciante asegura que se acostó junto a su pareja en su domicilio -que se encuentra encima del kiosco donde ocurrieron los hechos- y que incluso avisó que por favor no le envíen más mensajes para poder descansar. En este sentido, sus defensores hicieron conocer que a raíz de dichos rumores de los saqueos inminentes en el sector, los comerciantes de la zona habían creado una suerte de patrullajes por guardias y se iban turnando para estar atentos a lo que ocurriera.

Finalmente, expresó: "Somos todos comerciantes en mi familia y siempre se dijo nada de hacerse el héroe, es llamar a la Policía y listo porque sabemos las cosas que pueden suceder y no estamos acostumbrados a esto, nunca vivimos algo así".

A pesar de las oposiciones de la defensa y la declaración aportada por el imputado, el fiscal Andrés Azar sostuvo su acusación y apuntó: "Lejos de hacerse el héroe, subió al techo, se escondió detrás de un montículo y le disparó a un menor de edad".

Por pedido de la fiscalía, el juez Mauricio Zabala avaló la formulación de cargos contra el acusado.