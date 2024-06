Justicia divina: cayeron presos los ladrones que le robaron el auto a un cura neuquino

ENTREGA VEHICULO CURA.jpg En la mañana de este lunes le restituyeron el auto al sacerdote neuquino Daniel Lorente.

Ladrones con prontuario y pedido de captura

A la hora de relevar los datos de los sospechosos, comprobaron que uno de ellos tenía un pedido de captura por los delitos de robo, resistencia y violación de domicilio.

Luego, al volcar los datos del auto Volkswagen al sistema policial, confirmaron que se trataba del vehículo sustraído al cura Lorente en las primeras horas de la mañana del pasado 16 de junio.

Frente a esta situación, los dos detenidos quedaron a disposición de la fiscalía y se solicitó una orden para realizar una requisa de rigor al vehículo incautado. En ese marco, destacó Cares, fueron recogidos distintos elementos que servirán para la investigación que quedó a cargo de los funcionarios judiciales.

Durante la presente jornada, los dos delincuentes fueron acusados y uno de ellos, el que registraba un pedido de captura, se le dictó la prisión preventiva. Ambos imputados tienen domicilio en Neuquén capital y en un plazo de cuatro meses, se avanzará a la etapa de juicio.

Se lo llevaron cuando el cura estaba cerrando una reja

El robo del auto de Lorente tuvo las características de otros hechos similares, donde la víctima deja por unos segundos el vehículo estacionado en la calle para salir y mientras se ocupa de cerrar las rejas o el portón de su domicilio, sufre la sustracción. “Yo no tengo cochera ni garaje, saqué el auto y lo dejé estacionado en la puerta, frente a la reja de la capilla. Lo dejé parado y, como hago normalmente, la llave la dejo en la guantera, al lado, en la puerta del conductor. Sin la alarma ni nada, porque voy a cerrar la puerta de la reja y vuelvo”, contó Lorente en su momento sobre las circunstancias del robo.

Agregó que “veía a dos personas que venían caminando por la vereda de enfrente, en diagonal, eran adultos mayores, altos, y me llamó la atención porque uno traía una rueda de auto en el hombro y dije: ‘Pobre, debe haber pinchado y la está llevando a la gomería’”. Sin embargo, no se trataba de inocentes vecinos sino que estaban a la expectativa de una oportunidad de robo. Lorente no tardó en confirmarlo y solo alcanzó a oír el ruido del motor de su auto en marcha: “Cuando veo que dan la vuelta en la esquina y no los veo más, me doy vuelta para cerrar la reja y en ese segundo que estoy cerrando la reja escucho que el auto se pone en marcha”, se lamentó.