La chocó a más de 100 km/h en Ruta 7, la dejó herida y escapó: ¿fue una camioneta petrolera?

El violento impacto dejó a la joven internada, pero no pueden localizar al responsable que cruzó varios semáforos en rojo. "El radar no lo toma por la gran velocidad que venía, es una locura", contó.

Antonella Montecino iba conduciendo su Ford KA el miércoles por la noche, alrededor de las 23 horas cuando iba descendiendo por la ruta 7, en ese momento y de manera sorpresiva, fue impactada por una camioneta blanca, que presume pertenecería a una empresa de servicios petroleros. Su conductor no detuvo la marcha en ningún momento y escapó.

"Fue a la altura del primer puente del barrio Alta Barda (dirección de Neuquén Centenario) que tiene el pasacalles con el radar. Ahí me embiste la camioneta, por lo que recuerdo era tipo una Toyota Hilux blanca que al costado de la puerta tenía una insignia de una empresa en colores amarillo y negro", relató la joven en diálogo con LMNeuquén.

choque.jpg

Antonella contó que circulaba por el carril lento y en medio del golpe y la polvareda que se levantó, ya que tuvo que volantear hacia la banquina para no caer a un zanjón, solo sintió el violento impacto de la camioneta que venía a mucha velocidad. "Ni las cámaras ni los domos pueden tomar la patente ni registrarla. Me dice la policía que circulaba a más 100 km/h".

"Prácticamente pasa su rueda por encima de la rueda trasera de mi auto, del lado del conductor, tengo marcada en las chapas de mi auto las ruedas de la camioneta como si me hubiera pasado por arriba". "Prácticamente pasa su rueda por encima de la rueda trasera de mi auto, del lado del conductor, tengo marcada en las chapas de mi auto las ruedas de la camioneta como si me hubiera pasado por arriba".

La joven fue socorrida por un efectivo policial que estaba realizando adicionales en el BPN que hay cerca del lugar, se cruzó para ayudarla y llamó a la ambulancia. Fue llevada a una clínica privada, donde quedó internada durante 24 horas debido a los múltiples traumatismos que sufrió en la cervical, espalda y cabeza, ya que había quedado atrapada porque la puerta se trabó; pero afortunadamente llevaba el cinturón de seguridad puesto.

Según pudo contar, solo realizó una exposición policial ya que no tiene datos certeros de la persona que la chocó, por lo que no puede realizar una denuncia formal. "El radar no lo toma por la gran velocidad que venía, es una locura, los domos apenas visualizan la camioneta, parece una rayo. Solo se puede ver que es una camioneta blanca de esas que usan las empresas petroleras", dijo.

En el momento del accidente, dos vehículos que pasaban por el lugar frenaron su marcha, entre ellos un hombre que decidió perseguir a la camioneta cuando se da a la fuga pero un semáforo hizo que la perdiera de vista. "Según me dijeron pasó varios semáforos en rojo y llevaba una cubierta explotada por el choque, porque el impacto fue muy fuerte".

auto choque 1.jpg

Antonella se encuentra ahora recuperándose en su casa, con medicación y cuello ortopédico, pero el lunes tiene que volver a un control médico. "Su pareja recorrió varios lugares, la policía dice que agarró por abajo del puente, saliendo de ruta 7 por Antártida Argentina o Avenida del Trabajador, pero no tengo patente ni empresa responsable ni nada, ojalá que podamos dar con los datos".

Por lo que ahora solo depende de la ayuda sobre datos o registros que pueda tener algún vecino o testigo. "Necesito saber quién fue el responsable de lo que sucedió, mi auto es modelo 2000 y no le puedo poner seguro contra todo riesgo, necesito que alguien se haga cargo", aseguró.

Quienes puedan ayudar con la joven con alguna información, pueden contactarla a través de Facebook Antonella Leiva Montecino o a su teléfono 2995860332.