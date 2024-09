La Justicia define qué hace con Tolosa

Lo cierto es que Tolosa tiene en vilo a todos, a tal punto que se solicitó una tercera mirada que la realizaron los expertos del Cuerpo Médico Forense de Río Negro.

Tolosa detenido hambre (2).jpg Tomás Tolosa en una audiencia de las tantas audiencias realizadas por la justicia.

El informe forense de Río Negro

Los forenses rionegrinos mantuvieron una serie de encuentros con Tolosa en junio pasado. En su informe destacaron que “a la declinación o deterioro cognitivo se le anexa un funcionamiento ejecutivo que no le posibilita organizar, postergar, jerarquizar ni flexibilizar las conductas conforme a los distintos contextos y realidades, comprometiendo patológicamente el proceso de toma de decisiones, afectando el control inhibitorio y la regulación emocional”.

¿Y qué quiere decir esto? Cuando alguien experimenta deterioro cognitivo, su cerebro ya no funciona bien, por lo que pierde la capacidad de tomar decisiones correctamente. Es decir, ya no puede organizar sus pensamientos, esperar el momento adecuado para actuar, saber qué es más importante en cada situación y adaptar su comportamiento al contexto.

Todo esto afecta cómo toma decisiones y le hace perder el control sobre sus impulsos y emociones que pasan a ser gobierno.

Tolosa1 .jpg Tolosa en uno de los robos en los que tomó ningún tipo de recaudos a la hora de delinquir.

Vale aclarar que a este resultado llegaron los expertos del Cuerpo Médico Forense de Río Negro después de una serie de pruebas psicotécnicas que se le realizó en junio pasado y en el mejor escenario posibles: Tolosa medicado (Lorazepam, Olanzapina y Levopromazina), en entorno controlado, con custodia y sin consumo de tóxicos.

Vale aclarar que los expertos marcaron que “hay riesgo inminente para sí y para terceros”.

Es decir, si esta es la mejor versión de Tolosa habría que imaginarlo nuevamente en la calle, arrojado a su propia suerte. ¿Qué creen que podría pasar?

Hay que tener en cuenta que los forenses resaltaron el hecho de que “no tiene red de contención, no tiene proyectos ni aspiraciones, no posee ingresos para vivir y todo esto no responde a una opción de vida libre”. En definitiva, lo que sería un escenario muy propicio para sufrir una recaída.

¿Qué hacer con Tolosa?

Esta es la pregunta que debe resolver el juez de garantías Luis Sebastián Giorgetti, que debemos reconocer que se ha ocupado del caso, pero la encrucijada que enfrenta no sencilla porque gran parte de lo que resuelva estará tamizado por el pedido que hagan la fiscalía y la defensa pública.

Lo cierto es que los informes son contundentes respecto del deterioro cognitivo que tiene Tolosa. Es cierto que Tolosa no puede quedar librado a su propia suerte porque no solo está en riesgo él sino también terceros. Criminalizarlo es un extremo que no pareciera compatibilizar con los informes forenses, además la cárcel no es garantía de tratamiento ni de recuperación.

Puede resultar molesto preguntar, pero ¿Tolosa es recuperable? Supongamos que lo es, dónde y quién paga el tratamiento porque Neuquén no tiene infraestructura para ello y lo peor de todo es que hay muchos más Tolosa rondando.

En definitiva, Tolosa es debate, es un botón de muestra de cómo impactan las adicciones, es la necesidad de tomar decisiones de fondo y por sobre todas las cosas Tolosa es un ser humano y eso no hay que olvidarlo.