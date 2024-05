Ladrón robó en un comercio del oeste y le pegó una piña a la dueña

"Estaba mi hermana atendiendo el negocio y entra un hombre de más o menos 1,75 metros (de altura), yo tengo nombre y apellido, pero no lo puedo dar. Nos lo dio la Policía enseguida porque es conocido del ambiente. Le dijo a mi hermana que era ladrón, pero que a ella no le iba a robar, que se quede tranquila pero en cierto momento ella sale del local para que él no la agarre adentro y él agarra una frazada y otros artículos, le pega una piña a mi hermana para que no lo siga y le rompe la nariz", relató el comerciante sobre el violento episodio a LU5.