Ladrones impunes: primero se robaron las llaves y, después, fueron a llevarse la camioneta

Los ladrones neuquinos se muestran impunes en esta ciudad y localidades cercanas y vecinos que viven en la zona de la meseta, en Centenario, ya no saben cómo frenarlos. Hoy, en horas de la madrugada, una familia sufrió el tercer robo del año y no oculta su preocupación por la situación de inseguridad. Lo particular del nuevo ilícito es que los ladrones habían robado las llaves de un vehículo hace poco más de una semana y en la presente jornada, fueron en búsqueda del rodado. Tras forzarlo y a pesar de la alarma activada, lograron alejarse en dirección a esta ciudad. En estos momentos, la dueña de la camioneta, una Renault Kangoo, se encuentra formalizando la denuncia en la sede de la Comisaría 52 de Centenario.