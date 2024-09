"Los voy a hacer cagar": temibles amenazas y balacera contra una pareja de comerciantes

Un hombre está bajo investigación, aunque la balacera aún no se le imputa. Permanece en libertad mientras avanzan las averiguaciones de la fiscalía.

Este hecho fue denunciado por las víctimas en una comisaría y la fiscalía de Actuación Genérica allanó la vivienda del imputado en busca de armas.

Sin embargo, esto no detuvo al agresor, quien dos días después -el 13 de septiembre- amenazó por mensaje de Instagram al varón que iba en el auto junto a su pareja, con un mensaje contundente: “Más vale que me paguen la puerta que me rompieron porque los voy a hacer cagar”, le escribió.

asistente letrado emilio briguglio.jpg

Ese mismo día, alrededor de las 18, el acusado se dirigió al comercio de la pareja, ubicado en calle Antártida Argentina. En el lugar se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, todas dirigidas hacia el local, fuera del cual Criminalística encontró vainas servidas, plomos y daños en los asientos y el frente del comercio.

De acuerdo a testimonios que recogió la Policía de testigos y cámaras que se analizaron de las inmediaciones, dos personas efectuaron las detonaciones y luego corrieron hacia una esquina, donde se subieron a un auto Volkswagen Polo que los esperaba.

Por todo esto, se acusó al único agresor identificado hasta el momento como autor del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, con amenaza simple.

El asistente letrado precisó que respecto al delito por los disparos (abuso de arma), se esperan distintas medidas de prueba para hacer la eventual acusación.

Por último, como medida de coerción, Briguglio requirió que se le imponga al imputado la prohibición de acercarse a las víctimas y su grupo familiar por un radio de al menos 100 metros; la prohibición de ejercer cualquier acto de perturbación o violencia hacia las víctimas y su grupo familiar por cualquier medio; y la obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría de esta ciudad para realizar comparendos, todo por un plazo de cuatro meses, el mismo establecido para la investigación.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de las medidas de coerción por el tiempo requerido.