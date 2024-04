Mamá de Juan Caliani: "Es espantoso, una pesadilla. Ya nada va a ser lo mismo"

"Lo que tengo que decir es que estamos pasando como familia un momento catastrófico que no se lo deseo a nadie. Mi hijo Juan fue asesinado, le arrebataron los sueños y la vida. Juan estaba peleando con la vida y trabajaba mucho para eso, con toda la alegría, con todo el amor y hoy nos arrebataron su alegría, su proyecto y nos dejaron un agujero que no creo que se llene nunca", sinceró Ana.

SFP Homicidio Juan Calani barrio La Sirena (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

El dolor en carne propia

Todavía conmovida por todo lo ocurrió, la mamá confió: "estoy sacando fuerzas de donde no tengo y le pido a Juan, de donde esté, que me las dé para que podamos luchar por justicia. Nada me va a devolver mi hijo. Nada me lo va a traer conmigo, nada va a borrar de mi mente esa carnicería que hicieron con él esos dos delincuentes que están sueltos y que pueden hacer lo mismo en cualquier momento y que violaron mi familia y mi hogar".