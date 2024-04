Mamá de Juan Caliani: "Solo recuerdo la cara de mi hijo muriendo"

Respecto del trabajo interdisciplinario que se debe poner en marcha en casos así, en diálogo con Radio Cumbre -donde trabajaba Caliani- la mujer destacó: "En cada caso, lo que se ve es la posibilidad o no de poder realmente hacer un trabajo de rehabilitación. Eso va a depender de la personalidad de cada uno de estos menores, no es sencillo. En los inicios de mi profesión yo trabajé bastante con menores, a lo mejor no con causas tan terribles y escalofriantes como las que nos tocó pasar y hace falta un trabajo no solamente psicológico, sino de muchos recursos para que realmente sea un tratamiento efectivo".