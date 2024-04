Manuel Adorni, sobre las mascotas de Javier Milei: "¿Qué te cambia si son cuatro perros, cinco o 43 conejos?"

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este lunes a las mascotas que acompañan al presidente Javier Milei en la residencia de Olivos y ante la pregunta de un periodista, respondió: "No entiendo en qué te cambia que sean cuatro perros, cinco perros o 43 conejos , ¿cuál es la diferencia?".

Adorni y los conejos de Milei.mp4

La pregunta hace referencia a los perros que acompañan a Milei y que desde finales de marzo viven en Olivos. De acuerdo al mandatario son cinco, pero uno de ellos estaría muerto.

La relación de Javier Milei con sus perros

"Me levanto y lo primero que hago es subirme al carrito de golf e ir a ver a mis hijitos de cuatro patas", dijo Javier Milei en una entrevista con la cadena internacional CNN, respecto de su rutina diaria. Hasta ahí, el presidente confirma, por primera vez, que sus perros están en la Quinta de Olivos.

Los "hijitos" del presidente están en los caniles que fueron hechos especialmente para ellos, contemplando las divisiones para que cada uno tenga su propio espacio cubierto y de recreo, de modo que no tengan interacción entre ellos. "No pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada", explicó el mandatario.

Javier Milei perros Javier Milei con sus perros. Foto: archivo LMN.

"Murray es muy cariñoso, pero muy territorial; Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque; a Milton que es el más grandote físicamente (en dos patas mide dos metros), le gusta solo estar con mujeres, no es ningún tonto; Robert es muy revoltoso, está todo el tiempo haciendo lío, es el que más se parece a mí en la personalidad junto con Conan; y Lucas es un cabrón -dijo en una risa ahogada- enseguida se fastidia y se satura rápido", definió.

Adorni sobre la marcha universitaria

“No es que la marcha no sea genuina de los alumnos, que están preocupados y son a quienes nosotros defendemos. Lo que consideramos peligroso es que desde un escritorio incentiven a que estas cosas ocurran de forma antinatural”, aclaró Manuel Adorni.

El vocere presidencial ratificó que los gremios mantuvieron conversaciones y llegaron a “acuerdos de números” con el Gobierno, que aprobó además una suba de más de $14 millones para los hospitales universitarios.

"No tengo hermana"

Consultado sobre el aumento de su salario, Adorni dijo que las brechas salariales son una realidad y en Argentina hay un problema de salarios destruidos.

"Una de las cosas que me parece que irritó mucho de los sueldos del Senado fue la comparación con el que más gana, falseó un un dato mio, no gano lo que dijo. Causa indignación la brecha. En Argentina todos tenemos que ganar bien, yo, los jubilados, todos. Cuando el salario promedio de la economía argentina son 300 dólares, hablar de brechas no tiene sentido, porque tenés al trabajador destruido", dijo.

"En 20 años a los trabajadores les sacaron el 90% del ingreso, hay algo por hacer ahí. Es obvio, la brecha salarial es enorme, hay que trabajar para que todos tengo un salario digno y cada uno gane lo que su mérito le permite", agregó.

Por último, se refirió al nombramiento de familiares en su cartera y dijo: "No tengo hermana, va no la conozco, dicen que le di un cargo importante en el estado, entre otras tantas mentiras que dicen".