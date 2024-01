Milagro: jóvenes chocaron contra la rotonda, volcaron y están fuera de peligro

La rotonda donde ocurrió el vuelco no tiene iluminación y han ocurrido numerosos hechos similares, algunos que se han cobrado víctimas fatales. Hay reclamo por parte de los vecinos pero nunca hubo respuesta concreta de Vialidad provincial.

Por allí circulaban cuatro jóvenes a bordo de un auto Honda Civic, cuando al arribar a la rotonda, "el conductor no se percata de ella, se sube y llegando al margen sur de la misma, impacta contra el cordón las dos ruedas laterales derechas y se produce el vuelco", relató Jorquera.

vuelco segunda rotonda centenario.jpg

Afortunadamente, las víctimas -tres chicos y una chica de entre 18 y 19 años- solo sufrieron lesiones leves. Inicialmente, todos fueron trasladados al Hospital Natalio Burd para un chequeo más exhaustivo e incluso uno de ellos, posteriormente, fue derivado al Hospital Regional Castro Rendón de la capital neuquina.

No obstante, todos ya recuperaron el alta. Al último se le indicó reposo en su domicilio y todos se encuentran fuera de peligro.

En cuanto a lo que desencadenó el accidente, lo más probable es que haya sido simplemente la falta de iluminación en el sector, que no le permitió al conductor ver la rotonda a tiempo. Sobre este punto, Jorquera indicó que "si bien hay cartelería en el lugar y está bien señalizado que hay una rotonda, no hay luminarias, entonces no se ve. La ruta 51 es muy oscura, es un sector de todo campo y ya hemos tenido otros hechos similares".

Los cuatro ocupantes fueron asistidos por efectivos de Tránsito Centenario, de la Comisaría 49 y por personal sanitario del Hospital Natalio Burd.