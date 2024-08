Múltiples allanamientos por un llamativo robo en el correo Andreani de Neuquén

allanamientos robo correo Andreani Gentileza Policía de Neuquén

Con esos datos y otros indicios, personal de Delitos ejecutó los allanamientos a primera hora de la mañana de este viernes. "Los resultados fueron positivos. Encontramos siete celulares denunciados por hurto. Cinco estaban siendo utilizados y dos se encontraban en su caja respectiva", detalló la subcomisario a cargo del departamento, Karina Maliqueo, en diálogo con LMNeuquén.

Al momento de los procedimientos, la Policía también notificó de las actuaciones a las personas que se encontraban en los domicilios: un hombre y tres mujeres, de 27, 29, 36 y 52 años . "No tienen antecedentes", comentó Maliqueo.

Se cree que en adelante, la Fiscalía los citará a declarar para que expliquen por qué esos celulares robados estaban en su poder.

En base a una meticulosa tarea de investigación, las pesquisas lograron dar con la activación a las empresas de telefonía celular, individualizando los domicilios de facturación de los abonados recientemente activados, situación que permitió fundamentar las respectivas órdenes de allanamientos.

Como parte del secuestro, los policías incautaron un arma de fuego, tipo revólver, marca Mágnum. "La investigación continúa. Faltan cinco celulares más", concluyó la subcomisario consultada.

Otros allanamientos

Por otro lado, en las últimas horas, personal de Delitos realizó allanamientos para esclarecer el hecho donde delincuentes quisieron robar un cajero automático del banco Macro, en el barrio Confluencia.

Si bien no lograron acceder al dinero, lo dejaron totalmente destruido y luego huyeron. El departamento de Delitos realiza allanamientos en busca de los presuntos autores.

El hecho ocurrió el pasado 22 en horas de la madrugada en el cajero que se encuentra en Perticone y Chubut, donde hay una sucursal del Banco Macro. El robo no prosperó porque acceder al dinero de un cajero no es tarea sencilla y además se cuenta con un sistema de alarmas que no se activaron en este caso por una serie de desperfectos.

La tentativa fue denunciada en la Comisaría 19 y las autoridades del banco brindaron los videos al departamento de Delitos que inició de inmediato una investigación para tratar de dar con los presuntos autores.

Lo cierto es que durante las tareas investigativas se los logró identificar y luego devino una serie de trabajos de campo que incluyeron labores de observación y seguimiento que permitieron establecer algunos domicilios claves.

A primera hora de este viernes, los efectivos de Delitos comenzaron con una serie de allanamientos para dar con los autores.

Por ahora, hay mucho hermetismo debido a que las diligencias todavía están en curso.