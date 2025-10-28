No dieron a basto: dos choques, una ambulancia y un incendio en el predio de la Epea 2

Los dos accidentes de tránsito tuvieron lugar en las últimas horas en Plottier. Los bomberos voluntarios locales asistieron en ambos siniestros sumado a un incendio en la escuela agraria.

Tres hechos de relevancia se produjeron en las últimas horas en la vecina ciudad de Plottier. Los bomberos voluntarios locales debieron intervenir en dos siniestros viales y un incendio en el predio de la Epea 2 .

Cuando regresaban el lunes de un accidente sobre la Bajada del Maida, se encontraron con el choque entre una camioneta y una moto, a la altura del kilómetro 1.233 sobre la Ruta 22, frente al barrio zona de aldea del Valle.

Según relató a LMNeuquén el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, constataron que, como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, había “un joven muchachito de 18 años lesionado en una de sus piernas con una herida bastante cortante. Inmediatamente se solicitó una ambulancia, pero cuando venía en camino, en Ruta 22 y Riavitz (de Plottier) colisionó con un vehículo”.

image

Afortunadamente, aseguró que en esa oportunidad no hubo lesionados, sólo fueron daños materiales entre una camioneta Renault kwid y la ambulancia del hospital local.

Posteriormente llegó al alugar del primer accidente de tránsito y puedo asistir y llevar al hospital al joven motociclista lesionado.

image

Incendio en la Epea

Mansilla agregó que a primera hora de la tarde de este martes fueron convocados para una intervención en carcanías al accidente con el motociclista.

Pasado este mediodía, aproximadamente a las 13.30, fueron advertitod de un incendio de importantes magnitudes en la zona de delimitación entre el camping Las Araucarias y la Epea 2 de Plottier. "En el lugar se desarrolló un incendio importante, más o menos 300 por 100 metros que afectó árboles, troncos que estaban cortados, pastos y frutales", describió el jefe de bomberos.

Convocaron a lugar seis dotaciones, "teniendo en cuenta que es un establecimiento educacional con chicos adentro y a su vez que hay animales de granja, pero se logró desviar el fuego hacia otro sector de la escuela y no hubo lesionados ni animales comprometidos, como así tampoco las estructuras de ambos predios".

Incendio en el predio de la EPEA 2 de Plottier

Un fallecido

En la jornada del lunes, en la zona próxima al límite entre el ejido de Plottier y Neuquén, un auto cayó al vacío en Bajada de Maida donde una persona resultó muerta. El incidente ocurrió ayer por la tarde, en el lugar trabajó personal policial y bomberos. La persona que falleció en la caída fue el conductor y único ocupante del vehículo.

Todo ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando el rodado -en circunstancias que se investigan- pasó de largo en una de las curvas y cayó por el barranco al menos 150 metros. El auto quedó con las cuatro ruedas hacia arriba.

ON - Auto cayo al vacio Bajada de Maina (5) Omar Novoa

Vecinos del lugar contaron que el auto había estado estacionado en la zona antes del hecho y que, minutos más tarde, escucharon un fuerte estruendo. Desde entonces, el tránsito permanece restringido mientras peritos trabajan en el sitio para determinar las causas del siniestro.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación quedó bajo estricta reserva. No se brindaron detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre posibles hipótesis, ya que los investigadores no descartan ninguna línea, incluso la posibilidad de que se haya tratado de un hecho intencional.