El ex policía asegura que por "cuestiones legales" no le dan un turno médico. En junio fue intervenido de cervicales, pero afirma que su salud ha empeorado.

El ex policía Agripino Rubio se comunicó con LMNeuquén para contar la situación que atraviesa desde hace unos meses por un problema de salud, que según él, fue provocado a raíz de "la golpiza que me dieron de recibida en la cárcel cuando me detuvieron".

El violador serial, con dos condenas por abuso en su historial, dice que los golpes recibidos fueron el detonante de un problema de salud que derivó en una intervención quirúrgica en junio de este año en el hospital Castro Rendón. "Me operaron de cervicales, pero se suponía que iba a mejorar y no es así", sostuvo Rubio.

Es que, los días posteriores a la intervención comenzó con dolores de cabeza y mareos, que a la fecha se agravaron. "Hoy estoy casi postrado en la cama, sin sensibilidad en la mitad de los dedos de mis manos", expresó el condenado desde la cárcel donde cumple su pena. Está alojado en la U31 de Zapala.

Ante esta situación, exige un turno para que sea revisado, al cual aún no puede acceder. "Llamé un montón de veces, pero no me dan el turno. Hasta hace unos días que me dijeron que era por cuestiones legales que no podían dármelo, ya que al ser una persona privada de la libertad, tiene que pasar unos trámites", explicó Rubio a este diario y aclaró que intentó comunicarse con la defensoría, pero no tuvo respuesta.

Sin soluciones a la vista, el abusador comentó que decidió hacer pública su situación a pesar de ser consciente de las críticas que le pueden llover. "Sé que al decir mi nombre, sé que pueden llegar a pensar", admitió.

Rubio tiene 54 años y le restan 8 para agotar su pena. Si bien ya cumplió la mitad de la condena, no ha accedido a las salidas transitorias. "Tenía pensando pedir una salida laboral, pero ahora con esto de mi enfermedad, no puedo ni moverme", comentó.

El brutal ataque a dos jóvenes en Parque Norte

El 1° de agosto de 2014, pasadas las 15, todo sucumbió y las bardas de Parque Norte se convirtieron en un infierno para dos jóvenes estudiantes universitarias, que habían salido a caminar y a quienes el condenado abordó a punta de cuchillo y bajo amenaza de matar a una si la otra escapaba. Las atacó sexualmente a ambas. Una de las víctimas era neuquina y la otra oriunda de Buenos Aires.

Hacía apenas 12 días que había recuperado la libertad tras cumplir una condena por abuso sexual en la meseta.

En un momento, gracias a que una le arrojó una piedra, ambas se lanzaron en una carrera frenética para escapar y conseguir ayuda. Se toparon con un grupo de runners que las asistieron, las cubrieron con sus prendas deportivas y las contuvieron hasta que llegó la Policía.

La descripción que aportó una de las jóvenes fue clave: “Se parece a Joaquín Sabina”. La meseta y ese dato impactaron en la memoria de un policía, y de inmediato se inició la cacería en busca de Rubio, quien en menos de 72 horas fue detenido.

En 2015, Rubio fue a juicio por jurados, donde fue condenado por unanimidad y luego se le dictó una pena de 18 años de prisión por doble abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la utilización de arma blanca y robo con arma.

En la actualidad, Rubio está en la U31 de Zapala y tiene autorizada una salida de seis horas a Picún Leufú para ver a su madre, que está convaleciente. “Con debida custodia policial penitenciaria, cuando las condiciones del servicio lo permitan”, se dejó asentado en la audiencia respectiva.