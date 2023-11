Con el avance de la causa, los investigadores obtuvieron nuevos datos que conducen a la familia del ex de Rosana, José Fernández.

Nuevas pistas de la investigación por la desaparición de Rosana Artigas llevaron a los investigadores a solicitar varias órdenes de allanamientos para domicilios de familiares de la ex pareja, José Fernández, quien está detenido y acusado por falso testimonio. Los resultados, sin embargo, fueron negativos.

A una semana de la desaparición de la mujer de Plottier, los investigadores trabajan sin cesar en la búsqueda de Rosana, quien fue vista por última vez en compañía de su ex pareja. Si bien el hombre primero declaró que no la veía desde el 19 de noviembre, lo cierto es que el jueves 23 la pasó a buscar por su casa y luego ambos se dirigieron a la suya, donde fue vista por una vecina. Minutos más tarde las antenas captaron los celulares de los dos en la zona del ex peaje de Centenario, pero se desconoce si Rosana iba en el auto o si Fernández fue solo a descartarse del celular de la mujer, que se apagó en ese horario.