La familia de Rosana Artigas denuncia amenazas de los hijos del ex

Luciana Artigas, hermana de la mujer desaparecida, aseguró que uno de los hijos mayores del ex le ha enviado mensajes con amenazas a su hermano menor. “Tenemos las capturas de todo esto. Él le dijo a Luciano (Artigas): ´Ya nos vamos a cruzar Lucianito’. Esas fueron sus palabras para tratar de darle miedo”, aseguró en declaraciones con Canal 7 Noticias.

Al mismo tiempo, indicó que estos textos ya fueron entregados en la Justicia . Sin embargo, esto no logró hacer desistir a los jóvenes con sus actitudes amedrentadoras. “El otro hijo anda vigilando las casas, como nosotros estamos tantas horas afuera buscando a mi hermana, ellos están controlando los lugares donde quedan nuestros hijos solos”, contó.

Aseguró que esto es una estrategia para hacerlos desistir de su búsqueda y que, de esta forma, Fernández quede impune. “No sabemos qué está esperando la Justicia ahora que ya hicimos todas las denuncias, con todas las pruebas, pero ¿Qué esperan? ¿Qué agarren a uno de nuestros nenes? ¿Qué pase algo?”, observó.

Rosana Artigas.jpg

Luciana se mostró sumamente crítica con la forma en que se llevó a cabo la investigación y los pocos datos que les han brindado. “Nos dicen que no tienen pistas, entonces no pueden avanzar. Lo único que se sabe es que salieron los dos celulares juntos de ese lugar. Tienen todas las pruebas en sus manos, tienen el teléfono del tipo por qué no investigan a quién llamó”, pidió angustiada.

La obsesión de Fernández con Rosana Artigas

La mujer contó que su hermana llevaba dos años separada de José Fernández y que el primer tiempo sola vivió en su casa, pero que cuando Rosana se mudó sola con su hijo pequeño comenzó su calvario. “Él tenía una obsesión con ella. Cuando estaba en mi casa viviendo no la molestaba porque estaba resguardada, ahí no se iba a acercar, pero ella anhelaba tener su casita, poder estar bien. Estuvo dos meses en su casa antes de que pasara esto”, contó.

SFP Audiendia por desaparicion de Rosana Artigas detenido Jose Fernadez (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, dijo que una amiga de Rosana Artigas declaró que el ex desde que se había ido a vivir lejos de su familia había comenzado a ingresar a su casa por la fuerza. “Le contaba eso a su amiga. Nosotros no lo sabíamos, aunque si sentíamos que nos estaba esquivando, nunca podía juntarse con nosotros”, recordó.

Luciana aseguró: “Mi hermana había hecho una denuncia y tendrían que haber investigado, tendrían que haberla cuidado, darle un botón antipánico o ponerle una tobillera a este tipo porque ni siquiera respetaba la orden esta de que no se podía acercar. Él se acercaba igual. Nadie la cuidó de él y hoy estamos atravesando esta angustia, este sufrimiento”.

ATE marchó a la Ciudad Judicial por la aparición de Rosana

Este jueves por la mañana se movilizaron por las calles de Neuquén familiares, amigos compañeros de trabajo y vecinos, tanto de la capital como de Plottier, para reclamar la aparición con vida de Rosana Artigas. La columna de manifestantes se dirigió hacia la Ciudad Judicial.

protesta por rosana artigas ciudad judicial Claudio Espinoza

“Estamos acá para que de alguna manera aceleren la búsqueda de la compañera, que garanticen su aparición sana y salva”, aseguró una de las delegadas de ATE. A esto sumó: “También pedimos que se gestione y se garantice el sistema integral de protección que debería haberse activado desde la primera denuncia, ya que lejos de desactivar, anular o disminuir los niveles de riesgo, los ha incrementado al punto de que nos encontramos a más de una semana de su desaparición”.