Policías motorizados recuperaron una camioneta que tenía pedido de secuestro

La camioneta había sido robada el día anterior. Los Policías motorizados la encontraron mal estacionada en frente del CPEM 12.

En la mañana de este lunes, personal de la División Motorizada recuperó una camioneta que presentaba pedido de secuestro vigente. Según informaron, se trataba de una Chevrolet s10 que había sido robada el día anterior y estaba mal estacionada en frente del CPEM 12, a pocas cuadras del centro neuquino.

El procedimiento tuvo lugar minutos después de las 8 en la intersección de calles Domingo Matheu y Almirante Brown, luego de que el Centro de Monitoreo detectara un vehículo mal estacionado a través de las cámaras de seguridad. De esta manera irradiaron el aviso que llegó a los policías motorizados .

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una Chevrolet S10. Tras ser verificada por el área de Análisis Criminal, se confirmó que había sido sustraído el día anterior en la ciudad de Neuquén. Ante la situación, se dio intervención al personal de la Comisaría Primera y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Comisaría 1 - Comisaria Primera Los dos policías acusados por el hecho prestaban servicios en la Comisaría Primera.

Recuperaron un auto con pedido de secuestro en Ruta 7 tras una persecución

En otro episodio similar ocurrido el sábado por la noche, efectivos lograron recuperar un auto Ford Fiesta que tenía pedido de secuestro vigente. Sin embargo, el hecho también implicó una persecución que comenzó en Ruta 7 y terminó en el barrio Gregorio Álvarez.

Según informó la Policía a través del canal de prensa, el personal de la Comisaría Cuarta de Alta Barda fueron advertidos de un automovilista que circulaba de manera peligrosa. Al intentar detenerlo, el conductor desoyó las órdenes de alto y se dio a la fuga ignorando las normas de tránsito.

Luego de recuperar el auto que dejó abandonado, realizaron las verificaciones correspondientes, y se constató que el auto tenía una patente apócrifa. Registraba que había sido robado en junio de 2024, en una causa por hurto de vehículo tramitada en la Comisaría 19, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

pedido de secuestro auto

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias fotográficas y levantó huellas dactilares, obteniendo resultados positivos. Finalmente, el auto fue trasladado al predio de la División de Tránsito de Parque Industrial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Encontraron un auto robado en 2021 con su patente cambiada

El pasado 15 de agosto, mientras realizaban tareas de rutina en el oeste neuquino, policías lograron recuperar un auto robado cuatro años atrás en Cipolletti, que era utilizado por dos hombres. El auto tenía su patente cambiada y el propietario poseía una cédula apócrifa para disimular su origen ilícito.

Según informó la Policía, todo ocurrió el viernes en inmediaciones del barrio Valentina Sur, donde personal de la Oficina de Investigaciones Zona Suroeste realizaba tareas investigativas. En ese contexto, en la intersección de las calles José Ávila y Antonio Bosch, detectaron un auto Toyota Corolla color blanco estacionado frente a una vivienda y con dos pasajeros a bordo, quienes tenían una actitud sospechosa.

Al observar el rodado, los investigadores advirtieron que las patentes presentaban signos de ser apócrifas, por lo que solicitaron colaboración a otros móviles de la jurisdicción para proceder a la identificación del conductor y el control de la documentación.