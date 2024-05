Quedó detenido el ladrón atrapado por el juez: era buscado por otras causas

En diálogo con LU5, Encina reconoció que tomó la decisión de manera impulsiva y alentó a otros vecinos a no interceder, sino a "confiar en las autoridades". "Yo no soy nadie para aconsejar a otro, pero si puedo decir algo es evitar la confrontación, porque si las cosas no hubieran salido bien, quizás hoy no estaría acá contando esto. Han habido un montón de casos, que obviamente los conocemos, donde no han salido bien las cosas", opinó el juez en el programa radial.