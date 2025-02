Quisieron linchar a un ladrón en San Martín de los Andes y la policía lo salvó justo

"Lo reconocen del ambiente delictivo, así que terminó en el móvil policial a resguardo para que no pasara a mayores", explicó José Puel , titular de la Comisaría 23 a LMNeuquén . Todo comenzó por la mañana del sábado en pleno centro de la localidad turística, cuando la unidad policial recibió un llamado del despacho de emergencia a las 11:20 que alertaba sobre una situación urgente donde un ciudadano estaba siendo perseguido por los vecinos con intenciones de agredirlo por un intento de robo.

Al arribar el personal policial constató que se trataba de un joven conocido por su prontuario delictivo de tan solo 20 años que, actualmente, está involucrado en varias causas por delitos de hurto. Los vecinos que intentaban encontrarlo en búsqueda de hacer "justicia por mano propia" no formalizaron la denuncia.

Lo encontraron escondido

Según la información que pudo recabar LMNeuquén, el joven fue acusado de intentar robar bebidas de un supermercado del centro, donde le fue impedido por los propios dueños del lugar y perseguido por los empleados. No conforme con haber encendido la bronca, luego pasó por una verdulería e intento sacar alimentos, entonces a la búsqueda se sumaron otros vecinos.

De esta manera se generaron dos búsquedas, la de los vecinos enfurecidos, y la de los policías. "Estaba escondido en un domicilio, previo a haber pasado por otros domicilios, entonces resguardamos la integridad de esta persona, porque lo querían agredir", informó Puel.

Después de patrullar la zona por unos minutos, finalmente los efectivos lograron ubicarlo y no les hizo falta convencerlo, el joven quiso subir al móvil por su propia voluntad. Al respecto, el comisario indicó: "estaba detrás de un nicho de gas del portón, lo llamamos, salió hacia afuera, se acercó porque él iba corriendo de los vecinos, sabía que de esa manera iba a salir del lugar".

linchamiento vecinos san martin de los andes

Intento de linchamiento

Por su parte, los vecinos que no pudieron alcanzar a pegarle, profirieron insultos y amenazas, hacia el joven que ya estaba dentro del patrullero. Al respecto, destacó que no hubo agravios hacia el personal policial y una vez que se retiraron se tranquilizaron. "Formalmente, no hay denuncia de hechos que hayan sucedido ese día", expresó Puel y agregó que fue demorado en la Comisaría 23 hasta ser liberado.

Como en los wester que transcurren en el lejano oeste, donde hay carteles con los delincuentes más buscados, en San Martín de los Andes, este joven es una figurita repetida en los grupos de comerciantes. "Donde lo ven, lo siguen", dice el comisario consultado por LMNeuquén.

Según lo relevado, se lo vincula a través de las redes sociales a hurtos y robos pequeños y oportunistas en función de alertar de su presencia a todos los comerciantes de la zona.