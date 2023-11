Quiso vender un mueble por Facebook y terminó estafada con más de medio millón de pesos

El comprador le mandó el comprobante de la transferencia pero admitió que su madre, quien había realizado la operación, había cometido un error; en lugar de enviarle los 65 mil pesos por el mueble, aseguró haber transferido 650 mil, lo cual respaldó con un comprobante apócrifo.

Ante la desesperación del hombre, que le indicó que se comunicaría de inmediato con el Banco Galicia (la entidad de su cuenta) para subsanar el error, la víctima cayó en la trampa e hizo todo lo posible por "devolver" el dinero, creyendo en su palabra.

"Paralelamente, chequeo en mi cuenta Santander y veo que el importe no estaba acreditado aún, pero como se trataba de distintos bancos sabía que eso puede demorar hasta 24 horas. Entonces, me llama este hombre y me dice que me van a llamar desde mi banco para poder resolver el tema. Inmediatamente, recibo el supuesto llamado del banco, donde se presentan con todos los protocolos que suelen tener los bancos, y me hacen las preguntas de seguridad. Me dicen que vamos a realizar el procedimiento de devolución de dinero a la persona que cometió el error, entonces me dicen que por seguridad tengo que entrar a mi app del banco para verificar si se había acreditado el dinero", relató en comunicación con este medio.

Para esto, los estafadores habían logrado bloquear la cuenta, de manera que cuando la joven quiso ingresar, debía cambiar las claves. "En ese momento, me dice el 'operador' que la cuenta estaba bloqueada por seguridad, entonces me pide un código que me estaba llegando en ese momento con 4 dígitos que era para validar la llamada, por seguridad. Efectivamente, el código llegó enseguida", confió.

Dado que todo sonaba tan creíble, la mujer siguió las instrucciones y sin saberlo, les dio acceso a su cuenta a los estafadores. Afortunadamente, no tenía mucho dinero en la cuenta, pero su confianza solo los hizo más ambiciosos: le insistieron en utilizar otra cuenta para "hacer impactar" la transferencia de los 650 mil y luego poder devolverlos.

"Lo que me decía era que para que puedan ingresar los $650 mil pesos que me habían transferido, yo tenía que ir haciendo una devolución virtual hasta completar el importe y así compensaba con la acreditación. Todo esto era para evitar supuestamente que me cancelaran la cuenta desde el Banco Central y esto implicaba cambio de plásticos, etc.", explicó.

Temerosa de lo que pudiera ocurrirle, la víctima brindó una cuenta del Banco Hipotecario a la que no pudieron ingresar por contar con otros protocolos de seguridad, y finalmente, transfirió 98 mil pesos de su cuenta de Mercado Pago y por último, brindó la cuenta bancaria de su cuñado.

"Me piden que les dé alguna cuenta de un familiar o conocido, en lo posible del mismo banco (Santander) para poder terminar la acreditación, entonces les doy el nombre de mi cuñado que tiene Santander. Le aviso a él que solamente, según me habían informado, lo van a llamar para que esté al tanto de que le van a estar acreditando al rato del dinero, que después nos encargábamos de hacer la devolución, pero resulta que lo llaman a él y como no tenía dinero en la cuenta le piden que haga una "simulación" de préstamo y enseguida el banco se lo otorgó: 488 mil pesos que tenía que transferir a la cuenta de la persona en cuestión. Así es como ambos fuimos engañados, estafados porque obviamente nunca hubo una acreditación", concluyó la mujer.

Lo cierto es que la denuncia por el hecho ya fue realizada ante la Policía e informada en la entidad bancaria correspondiente, pero es difícil que las víctimas recuperen algo, teniendo en cuenta que los bancos se escudan en que el usuario era quien operaba la cuenta. De esta manera, entre ambos, perdieron poco más de medio millón de pesos.

"A pesar que nuestro error de creer en esto, la app del banco es totalmente vulnerable a estas cosas. También tienen la falencia de realizar los préstamos bajo la condición de "simulación", que luego es otorgado inmediatamente", lamentó y expresó: "Espero les sirva, toda la sociedad debe conocer esta modalidad para que al menos estén advertidos".

Por último, indicó que los teléfonos de donde recibió las llamadas tenían característica de Buenos Aires.

Advertencias

No es el primer caso que se registra bajo esta modalidad, aunque sin dudas se encuentra entre uno de los más exitosos para el estafador. La Policía siempre reitera una serie de advertencias que pueden ayudar a evitar caer en este tipo de estafas, a saber:

*No confiar en llamados de desconocidos

*No operar cuentas bancarias ni billeteras virtuales bajo las indicaciones de un tercero, aunque aseguren ser empleados de la entidad

*Ante la duda, comunicarse con la entidad bancaria o empresa a través de sus canales oficiales

*No comercializar bienes a través de las redes sociales

*No acceder a links desconocidos ni otorgar códigos de seguridad que lleguen a nuestro celular, ya que pueden otorgar acceso a nuestras cuentas