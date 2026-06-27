Robo a youtubers brasileños en Neuquén: ingresaron a su motorhome y se llevaron equipos y pertenencias

El robo ocurrió mientras el vehículo se encontraba estacionado en un supermercado mayorista de la ciudad.

Una pareja de youtubers brasileños que viaja por distintos destinos en motorhome denunció que sufrió un robo en la ciudad de Neuquén mientras se dirigía hacia la cordillera. El hecho fue relatado por los propios viajeros a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostraron el interior del vehículo y explicaron lo ocurrido.

El episodio ocurrió el 26 de junio, cuando Fernanda y Laurie —que viajan bajo el nombre “Nosdoisemcasa”— se detuvieron en un supermercado mayorista de Neuquén, en el tramo final de su estadía en la ciudad tras una semana de permanencia. Mientras realizaban las compras, Fernanda decidió regresar al motorhome con la intención de avanzar en la publicación de un video, mientras Laurie permanecía en el comercio terminando de pagar.

Sin embargo, cuando Fernanda volvió al vehículo, se encontró con una escena inesperada. Según relató, tardó varios minutos en comprender lo que veía: el interior del motorhome estaba completamente revuelto. “Cuando llegué todos los armarios estaban abiertos y había cosas tiradas por el piso”, explicó. Incluso señaló que el colchón de la cama estaba levantado, lo que en un primer momento la llevó a pensar que su compañero había estado buscando algo.

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Al no encontrar puertas abiertas ni vidrios rotos, y con el motorhome cerrado sin signos evidentes de ingreso forzado, intentó tranquilizarse suponiendo que se trataba de una confusión o de movimientos previos de Laurie. Sin embargo, el desorden era generalizado e incluía también la parte delantera del vehículo.

Se llevaron material de trabajo y objetos de alto valor

Laurie, al regresar de hacer las compras, comenzó junto a Fernanda a reconstruir lo ocurrido. La primera hipótesis de la pareja no era un robo, especialmente porque algunos elementos como la notebook y equipos electrónicos seguían en su lugar.

Sin embargo, al revisar con mayor detalle advirtieron el faltante de una valija clave. En su interior llevaban material traído desde Brasil destinado a campañas publicitarias, además de objetos de alto valor económico. Laurie remarcó que “lo mejor que teníamos estaba en esa valija” y agregó que también faltaba una cámara vehicular de gran valor.

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Con el avance de la revisión detectaron más faltantes: otra cámara fotográfica, dos pares de anteojos Ray-Ban, un cuchillo y una billetera con tarjetas personales.

Visiblemente afectados, ambos describieron el impacto emocional y económico del hecho. Fernanda señaló que se sintieron “muy tristes” y con una fuerte sensación de impotencia, y advirtió que podrían enfrentar complicaciones con las marcas con las que trabajan, ya que no lograron registrar parte del contenido pautado.

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Laurie, por su parte, expresó su preocupación por la inseguridad durante el viaje y resumió el sentimiento de la pareja al afirmar: “Da miedo, ya no sabes dónde estacionar para estar seguro”.