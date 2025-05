Ruta 51: un herido tras un vuelco en la rotonda río Neuquén

El subcomisario Damián Jorquera, a cargo de la División Tránsito de Villa Obrera, confirmó que el hombre fue asistido en el lugar por personal médico, aunque no presentó heridas de gravedad. “Se encuentra con la rotonda, pierde el control y termina volcando. Gracias a Dios, llevaba el cinturón colocado ”, destacó en declaraciones radiales el jefe policial.

Vuelco en la Ruta 51 -lunes 26 de mayo 2025- (1).jpg

La peligrosidad de la Ruta 51

Quien también se refirió al hecho fue el jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, quien lamentó que este tipo de siniestros se haya vuelto frecuente en la zona. En una entrevista brindada LU5, Álvarez expresó su preocupación por la falta de prevención y la escasa señalización en el tramo.

“La verdad que cuando hablamos de hechos de tránsito, sobre todo cuando hay personas heridas o fallecidas, es complicado y triste. Esta es una zona que lamentablemente todos los días nos da novedades. Muchos automovilistas no advierten la presencia de la rotonda por falta de iluminación o no respetan la velocidad para ingresar a ella”, sostuvo el jefe del cuartel.

El vuelco de este lunes ocurrió en condiciones de escasa visibilidad, ya que aún no había amanecido. Es decir, el hecho sucedió aún en penumbras, lo que podría haber contribuido a que el conductor no advirtiera a tiempo la presencia de la rotonda.

Vuelco en la Ruta 51 -lunes 26 de mayo 2025- (2).jpg

El hombre que manejaba el vehículo, único ocupante del rodado, logró salir por sus propios medios y fue trasladado al hospital local por precaución.

Dio varios tumbos

Álvarez detalló que, por el tipo de daños visibles, el automóvil “debió haber dado varios tumbos antes de quedar con el techo apoyado”, lo que refuerza la necesidad de realizar una evaluación médica más allá de la aparente levedad de las lesiones.

La rotonda Río Neuquén se ha convertido en un punto crítico de la Ruta 51. Su proximidad a zonas petroleras genera un tránsito constante de vehículos, muchos de ellos pesados, y su diseño, sumado a la falta de iluminación y señalización adecuada, ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un factor de riesgo. La larga recta que precede la rotonda, tanto desde Vista Alegre como desde San Patricio del Chañar, contribuye a que los conductores mantengan altas velocidades hasta el último momento.

“Es una ruta muy rápida. Muchos vienen a gran velocidad, confiados, y no disminuyen al acercarse a la rotonda. Más aún si no son de la zona y no la conocen”, advirtió Álvarez.