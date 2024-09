Se enteró que le bajaron la pena al abusador de su hija por los medios

Un Tribunal de Impugnación quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por la reducción de pena a un abusador de Villa La Angostura . Al hombre, declarado responsable de abusar de una niña de 5 años, se le redujeron dos meses de pena, pero lo más grave es que las víctimas manifiestan que no fueron informadas y se "enteraron por los medios".

Semanas después se hizo el juicio de cesura, para definir la pena, y en esa instancia De Lillo pidió una pena de 7 años de prisión, mientras que la defensora oficial Sol Valero requirió una de 4 años. Tras analizar los pedidos, el mismo tribunal le impuso al condenado 5 años de cárcel, en una decisión dividida. Barbé y Lorenzo votaron por la condena de 5 años, mientras que Balderrama propuso una pena de 4 años y 6 meses.

No obstante, la defensora oficial impugnó esa sentencia y así se llegó al segundo tribunal, que hoy protagoniza la reducción de pena que pasó presuntamente incomunicada y que es motivo de reclamo de la madre de la víctima.

Se enteró de la nueva pena "por los medios"

Indignada y decepcionada, la mujer confió a LU5 que este viernes se encadenaría afuera de fiscalía, tras enterarse por los medios de la reducción de condena a la que accedió el abusador de su hija, que se aprovechó de ella cuando tan solo tenía 5 años.

"Me enteré por los medios que le redujeron la condena y la idea de la defensa es que se llegue a los 3 años para que no sea prisión efectiva", sostuvo la mujer, quien indicó que aún quedan instancias de impugnación por atravesar y que la pena no está firme.

"Llevo tres años de lucha, de estar todos los días en el juzgado con la causa. Nosotros éramos inquilinos de esta persona, del abusador, y él aprovechó las circunstancias de vulnerabilidad de una niña de 5 años que tenía en ese entonces y abusó de ella", confió Roxana.

Según indicó, el viernes pasado se realizó la audiencia en la cual la defensora Sol Valero pidió la absolución de su defendido ante un Tribunal de Impugnación integrado por las juezas Florencia Martini y Estefanía Sauli y el juez Nazareno Eulogio. Subsidiariamente, indicó que debía reducirse la pena impuesta por el tribunal de juicio -originalmente de 5 años de prisión- en luz de algunos atenuantes.

La fiscalía pidió que se confirme la declaración de responsabilidad y la pena impuesta, pero finalmente esta se redujo en dos meses.

"Mi hija lo pudo contar hace tres años. Se la acompañó y la sigo acompañando como mamá porque de la justicia no tenemos acompañamiento. Tuvo que pasar por muchísimas cosas, como toda víctima de abuso; el manoseo, el tener que exponerse, y enterarse de estas cosas después de tres años dan bronca. Para mí fue un cachetazo", expresó la mujer.

Roxana indicó que no tuvo la asistencia de un abogado querellante porque no pueden pagarlo, pero aun así, cabe resaltar que es obligación de la Oficina Judicial informar a las víctimas de cada causa respecto de cada audiencia y novedad en el caso, algo que al parecer en esta oportunidad, falló.

Otra de las cosas que hizo conocer la mujer es que el abusador no estaría respetando la restricción perimetral impuesta en el marco de la condena, ya que asegura que el hombre "pasa por el colegio" de su hija para regresar a su casa y que la adolescente se lo ha cruzado en varias oportunidades.

Roxana sostuvo que seguirá adelante con su reclamo porque "es un derecho de mi hija como niña, porque este tipo le cagó la vida, y segundo, como mujer".