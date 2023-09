Se postergó la audiencia por el crimen de "Cachi", el comerciante de Centenario

Los sospechosos fueron detenidos el jueves por la mañana al concretarse seis allanamientos en la localidad de Centenario en el marco de la investigación por el crimen del comerciante. Luego de cuatro meses de una intensa investigación, en la que se trabajaron con varias hipótesis, se llegó a individualizar a los principales sospechosos y sus domicilios, por lo que se gestionaron las distintas diligencias por parte del personal de Seguridad Personal y de la Fiscalía de Homicidios.

"Ha sido una investigación compleja en la que en ningún momento tanto personal de la Policía del Neuquén como del Ministerio Público Fiscal nos cerramos a una hipótesis", contó el fiscal jefe de Homicidios Agustín García en declaraciones a Canal 7 Noticias. Asimismo, detalló que "de entrada se contaron con muy pocos datos y con el transcurrir de la investigación surgieron elementos que nos empezaron a indicar que algunas hipótesis se cerraban y otros que nos vinculaban a estas personas y a un robo, los que van a ser parte de las evidencias que mañana van a ser relatadas en la audiencia".

crimen centenario fiambrero.jpg Gentileza Centenario Digital

Respecto a los detenidos indicó que son dos hombres mayores de edad -que serían hermanos- y uno adolescente, por lo que este último fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Juveniles. Los primeros dos enfrentarán una audiencia de formulación de cargos el próximo lunes 18, en la que se espera que el fiscal del caso Andrés Azar buscará acusarlos por el delito de homicidio en ocasión de robo.

"En la misma se darán a conocer todos los detalles del crimen y evidencias con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal", sostuvo el fiscal García y adelantó que, según la teoría que investigan, "entre las últimas horas del día 18 de mayo y los primeros minutos del día 19, el señor Varela fue abordado en su domicilio y asesinado a golpes por estas personas en el marco de un robo. El fin último era llevar a cabo un robo y en esas circunstancias es que le dieron muerte".

Angustia en la sala

Aunque la audiencia finalmente no se realizó, la sala dispuesta para ello este viernes estaba colmada de allegados a la víctima y también familiares de los sospechosos, uno de los cuales manifestó al juez Lucas Yancarelli durante el pedido de prórroga de la audiencia: "Esto fue como un balde de agua helada para mí, no entiendo nada, yo no hice nada, vivía a la vuelta pero ni lo conozco".

Sus familiares también se mostraron angustiados e intentaron darle fuerzas. "Tranquilo, no llores, sabemos que vos no fuiste", le expresó su madre antes de que lo sacaran de la sala esposado.

Las partes acordaron extender la detención de ambos sospechosos hasta la audiencia del lunes.