Sextorsión: amenazaba a ex pareja con difusión de videos íntimos y ahora puede ser condenado

La causa se originó en Rincón de los Sauces tras la denuncia de la víctima. El acusado le pedía plata para no publicar imágenes donde le practicaba sexo oral.

Un hombre de Rincón de los Sauces fue juzgado hoy por un hecho donde buscó extorsionar a su ex pareja con la difusión de un video donde la mujer le está practicando sexo oral. La víctima lo denunció y ahora puede ser condenado por sextorsión. La encargada de la acusación en el debate oral fue la fiscal Rocío Rivero, quien pidió que el hombre sea declarado responsable por intentar extorsionar a su ex pareja y exigirle dinero a cambio de no difundir fotos y videos de ella manteniendo relaciones sexuales.