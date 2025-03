Sorpresa en Centenario: apagaron un incendio y se encontraron con un vivero de marihuana

Se trata de una pequeña vivienda que estaba especialmente acondicionada. "He visto muchas cosas, pero esto me llamó la atención", dijo el jefe de bomberos.

"Era una vivienda de 4 por 4 metros aproximadamente, de ladrillos, y cuando entró el personal detectó un foco de incendio en un mueble, similar a un organizador de ropa donde se presume que pudo haber un cortocircuito y eso inició el incendio", explicó el jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez.

viviero centenario 1.jpeg

Si bien el incendio no fue de grandes proporciones, si provocó una gran presencia de humo, por eso se trabajó con una cámara térmica para identificar el punto caliente.

Lograron extinguirlo, procedieron a enfriarlo y cuando comenzaron a ventilar se encontraron con una gran sorpresa: "Había cerca de 80 plantas de cannabis, de unos 50 centímetros de alto", confirmó Álvarez en diálogo con LU5. De inmediato se dio el alerta a la policía y se notificó al personal de antinarcóticos.

"El lugar estaba acondicionado, he visto muchas cosas pero esto me llamó mucho la atención porque es una vivienda normal, común pero adentro no tenía nada más que las plantas de marihuana", detalló.

Y contó que las plantas estaban en un lugar con una ambientación especial para que ingrese luz aire, preparado exclusivamente para esto. "Era similar a un invernadero y se pudo constatar que tenía conexión de energía clandestina también, se notificó sobre esta situación", dijo.

La única persona que había en el lugar trató de evitar la presencia policial. Se trata de un hombre que dijo ser el propietario pero sospechan que no habita el lugar, ya que no había cama ni nada visible pero era quien cuida el invernadero.

vivero incendio.jpeg

"Al arder el mueble de madera generó combustión y temperatura, pudimos observar que las plantas sufrieron las temperaturas, no alcanzaron a quemarse, sino que recibieron el calor, por eso se trabajó en la ventilación del lugar porque si las plantas se queman puede generar problemas al personal por eso se trabajó con equipos de protección respiratoria", precisó el jefe de bomberos.

Por último aclaró que se llevaron a cabo algunas diligencias y ahora todo es materia de investigación de la policía de Neuquén.