Terrazas del Neuquén: ladrón entró a robar en una veterinaria y quedó escrachado por las cámaras

Es que, tras abrir la puerta del local y percatarse de que el empleado de turno no estaba en el frente del comercio, ingresó sigilosamente, fue detrás del mostrador y tomó la recaudación del día de la caja y el celular del empleado, que también estaba allí. Acto seguido, se fue rápidamente antes de ser descubierto.

Robo en una veterinaria.mp4

Toda esta secuencia quedó registrada por una de las cámaras del interior del comercio, que filmó el fugaz robo: todo ocurrió en apenas 30 segundos. Al parecer, el empleado estaba atendiendo a alguien en otro sector del comercio, lo que no le permitió ver lo que pasaba junto a la puerta.

El video ya fue difundido por los comerciantes para advertir del accionar del delincuente a otros comercios y además se radicó una denuncia. Dado que el ladrón parece fácilmente identificable a través del video, se espera que la Policía tome cartas en el asunto rápidamente para dar con el sospechoso.

Afortunadamente, el ladrón tomó nada de mercadería, lo que hubiera significado una pérdida aún mayor para los comerciantes.

Comerciantes y vecinos preocupados

Son muchos los sectores de Neuquén preocupados por la inseguridad y, esta semana, los comerciantes y vecinos de Área Centro Oeste son los que se hicieron oír al respecto.

Los vecinos que en este caso se expresaron son los que viven en inmediaciones de calles Belgrano y Brentana, quienes están ya cansados de no poder bajar la guardia. Es que aseguran que tanto vecinos como comerciantes están siendo golpeados por los ladrones, que no en todos los casos han logrado llevarse algo, pero no por falta de intentos.

Lucas, uno de los comerciantes, indicó que a él en los últimos meses ya le han entrado a robar tres veces, mientras que los dueños de una dietética sufrieron otros dos robos. Esto, sin contar a los vecinos que viven en el sector.

"Estas últimas semanas a vecinos de acá les entraron a robar dos veces en la misma semana, ellos habían salido a comer, se ve que notaron que no estaba el coche y entraron. Después otro día salieron a hacer trámites y les barretearon la puerta, pero no alcanzaron a llevarse nada", contó el comerciante. Este último hecho fue desactivado gracias a los vecinos, que se mantienen siempre alertas.

belgrano y brentana.jpg

Lucas aseguró que es un barrio donde viven más que nada personas mayores y están convencidos de que los ladrones hacen un trabajo de inteligencia previo y los están vigilando para decidir cuándo dar el golpe. De hecho, sostiene que han notado varias veces a distintas personas quedarse observando viviendas de las inmediaciones por hasta siete horas.

"Ahora los vecinos están empezando a poner más camaras, pero la Policía no aparece. Los llamamos y vienen a la hora, hora y media. Por eso queremos hacer una reunión con el municipio, queremos alguna solución", expresó.