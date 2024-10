Un joven murió tras chocar con el cuatriciclo contra un contenedor: ¿quién era?

La víctima fatal de 22 años manejaba el cuatriciclo por Cutral Co a la medianoche sin contar con habilitación. Falleció en el hospital de alta complejidad N° 6.

El primer domingo del mes se lamentó una víctima fatal en Cutral Co como consecuencia de un siniestro vial. Cerca de la medianoche un joven manejaba un cuatriciclo sin habilitación y colisionó contra un contenedor de residuos a una cuadra del cementerio. Finalmente, a la madrugada del lunes, falleció como consecuencia de un paro cardio respiratorio. La Fiscalía investiga las circunstancias del siniestro.

Además, el comisario mencionó que no es habitual el uso de cuatriciclos en la localidad y se encuentran tomando testimonios en Plaza Huincul y Cutral Co para ampliar la información sobre las circunstancias del incidente que causa conmoción en la comunidad.

choque fatal cuatriciclo Así quedo el cuatriciclo que manejaba el joven fallecido en Cutral Co.

El choque fatal en Cutral Co

El siniestro vial con final trágico sucedió a una cuadra del cementerio de Cutral Co. Según informó el Comisario Mazzone, un vecino escuchó el estruendo fuera de su vivienda y cuando salió a la calle a averiguar qué había pasado encontró a Braian Vázquez Heredia lastimado en la esquina de Bennazar y Omar Carrasco. El hombre no lo dudó: subió al joven a su vehículo particular y lo llevó al hospital de alta complejidad N° 6.

"La consigna avisa del ingreso del joven al hospital y lo empiezan a atender mientras interviene personal de tránsito que lo entrevista. Él refiere que venía circulando y tiene un siniestro con un contenedor en la vía pública", afirma el Comisario y agrega que el personal de la división tránsito secuestró el cuatriciclo amarillo y un casco que podrían peritar para determinar si hubo un desperfecto mecánico.

"No estaba habilitado para circular porque carece de medidas de seguridad en ese horario como luces y paragolpe", expresó Mazzone a LMNeuquén. En ese sentido, recalcó que los cuatriciclos solo deben usarse de día y en lugares abiertos como pistas de motocross.

Seguidilla de choques fatales

Este domingo por la mañana en Plottier hubo que lamentar otro choque fatal cuando un vecino de 45 años que también iba solo en su auto chocó contra un árbol. El incidente ocurrió por la mañana en una zona de loteos sobre calle Reavich. Según el subcomisario Néstor Muñoz, a LMNeuquén aún se investigan las circunstancias que hicieron que el conductor del Volkswagen Gol haya perdido el control.

Luego de intervenir la Comisaría Séptima, el señor sufrió una descompensación y tuvo que ser reanimado con maniobras de RCP. Inmediatamente, fue trasladado al hospital de Plottier, pero cerca del mediodía la situación de salud empeoró y falleció.

En el lugar del hecho trabajaron en conjunto agentes de la Séptima, de la División de Tránsito y Accidentología quienes indicaron que el choque se produjo en el sitio donde el camino se corta en forma abrupta.