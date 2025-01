Un vecino se cansó de la pirotecnia y amenazó a otros con una carabina

Un hombre que pasaba la noche de Año Nuevo con su familia tomó la calle y salió a amenazar a vecinos con una carabina, presuntamente harto de los sonidos de la pirotecnia. No hubo lesionados, pero se le secuestró el arma.

Afortunadamente, aún no se habían reportado detonaciones, pero ante la gravedad de la situación, los efectivos se acercaron hasta el lugar señalado: la Avenida Juan Schreiber al 250.

“Se acercó el personal policial y se entrevistó a una persona mayor de edad, que sindicó el domicilio de donde habría salido el sujeto con el arma”, indicó.

Comisaría Sexta.jpg

Los uniformados golpearon la puerta indicada y los atendió el propietario, quien admitió que era un familiar suyo quien había efectuado las amenazas. No obstante, el dueño de la vivienda "entregó de forma voluntaria" el arma observada por los vecinos, que resultó ser una carabina 22 largo.

Según indicó el propietario, poseía el arma porque se dedica a "reparar armas de terceros". “Se procedió al secuestro de la misma, no sabemos si estaba en condiciones de uso. No hubo disparos y no tenemos todavía denuncias de que haya amenazado en forma directa con el arma a alguna persona”, sostuvo Güento.

“Hasta lo que tenemos, pedía que dejen de usar pirotecnia. Todavía no hay denuncia del hecho”, concluyó.

Violencia de Año Nuevo: hubo cuatro heridos en la comarca

El hecho, que por fortuna no pasó a mayores, no es el único que se ha registrado en las fiestas. Al menos fue el único que se ha reportado en relación a los ruidos de la pirotecnia. Pero cabe destacar que días atrás, a raíz del ruido de la música por los festejos de Navidad, un ex policía de Lomas del Mirador mató con un arma de fuego a un vecino.

En tanto, en la comarca, se han registrado otros hechos de violencia sin denuncias de por medio y que dejaron un saldo de cuatro heridos de arma blanca.

De acuerdo a lo relevado por medios de la comarca, el hospital local afortunadamente no debió atender quemados por pirotecnia tampoco en este último Año Nuevo, aunque las primeras horas del 2025 sí registraron heridos por arma blanca, saldo de distintas peleas que se dieron tanto en Cutral Co como en Plaza Huicul.

guardia emergencia hospital cutral co

De los 59 ingresos por guardia que se registraron hasta las 14 del 1ro de enero, cuatro fueron heridos de arma blanca. Los dos mecánicos fueron asistidos en el hospital de Cutral Co. Uno de los casos se dio entre dos familiares de Cutral Co que se agredieron con botellas de vidrio luego de una discusión, por lo cual uno de ellos debió recibir puntos de sutura para cerrar su cuero cabelludo.

En otro de los casos, dos hombres de Plaza Huincul se agredieron con armas blancas y uno de ellos recibió un puntazo en el abdomen y un corte en la cara. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.