Video: mató a su vecino por poner la música muy fuerte en Lomas del Mirador

En medio de la pelea, el jubilado y ex policía sacó un arma calibre .38 y asesinó al chofer de la línea 103 de colectivos.

El ex policía mató a su vecino y quedó registrado en video

"Vamos a terminar mal", había lanzado Moreno antes de matar a Díaz de un disparo en el abdomen. Minutos después la Policía arribó al lugar y detuvo al hombre, quien entregó el arma y dijo ser el responsable del crimen del chofer.

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Folino, quien imputó a Moreno por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Qué dijo la mujer del asesino

La esposa del policía retirado de la Federal que asesinó a un vecino en Lomas del Mirador dijo que su marido "es más bueno que el pan", a la vez que indicó que no lo vio "salir con el arma".

"No me acuerdo de nada, yo no escuche música. No lo vi salir con el arma, aunque sabia que tenia", dijo Liliana en declaraciones televisivas y agregó: "Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario".

Al ser consultada sobre que la familia la reconoció, ella respondió: "No se quién carajos es Edgar, no conozco a la familia".

"Mi marido vino hecho bolsa después de lo que pasó, si él es más bueno que el pan, disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar", añadió Liliana.

Asimismo explicó: "Le fue a pedir al señor que se retirara, que no rompiera la reja de enfrente perteneciente al kiosco, ya que la estaba agarrando para arrancarla y robar al comercio".

El diálogo antes del disparo

La discusión entre ambos hombres, que comenzó por los ruidos molestos de la música, se tornó rápidamente violenta. En las imágenes grabadas, se escucha el siguiente intercambio:

Díaz (enojado): "¿Qué me sacás el fierro?"

(Se produce un forcejeo)

Moreno (de manera desafiante): "Yo soy policía de la Federal."

Con esas palabras, Moreno, sin dar más tiempo a la discusión, extrajo su pistola calibre .38 y disparó directamente al abdomen de Díaz.

Detalles clave del caso

Fecha y hora: Madrugada del 25 de diciembre .

. Ubicación: Calle Acevedo al 4100, Lomas del Mirador , partido de La Matanza.

, partido de La Matanza. Agresor: Rafael Horacio Moreno , 74 años, policía retirado.

, 74 años, policía retirado. Víctima: Sergio David Díaz, 40 años, chofer de la línea 103 de colectivos.

La intervención policial

Poco después, la Policía Bonaerense llegó al lugar, arrestó a Moreno, quien entregó el arma de forma voluntaria y confesó ser el autor del disparo.

Respecto a la situación judicial, el fiscal Matías Folino imputó a Moreno por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", mientras continúan las investigaciones.