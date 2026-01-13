Una reconocida deportista sufrió un grave choque en Ruta 40: la bicicleta a la mitad y el casco intacto

Soledad Alviso sufrió múltiples fracturas. La comunidad deportiva de Villa La Angostura insistió en el respeto de los 1.5 metros de distancia en la Ruta 40.

Una reconocida deportista que se preparaba para una carrera de ciclismo sufrió un choque en la Ruta 40 . El siniestro ocurrió este lunes por la tarde cuando fue embestida por una camioneta a 10 kilómetros de Villa La Angostura . Si bien sufrió múltiples fracturas y la bicicleta se partió en dos, agradeció "el casco me salvó la vida" .

La víctima es Soledad Alviso , una corredora de montaña, categoría conocida como trail running, con grandes logros que la destacaron en la escena deportiva local. Al momento del accidente de tránsito estaba realizando un entrenamiento de fondo junto a su pareja, a la altura del ex circuito de motocross, también llamado zona Inalco.

Según relató durante su internación, se trataba de un entrenamiento de rutina, quizá el último antes de participar en la carrera del volcán Osorno, en Chile . “Era un fondo normal, como tantos otros”, indicó.

ciclismo gran fondo siete lagos ruta 40

Cómo fue el grave choque en Ruta 40

Respecto a la dinámica del siniestro vial, solo trascendió que fue atropellada por una camioneta negra alrededor de las 16:40, y a raíz del impacto, la deportista fue despedida unos diez metros, su bicicleta se partió en dos y su teléfono celular terminó completamente destruido.

Según informaron medios locales, tras el accidente, una compañera de entrenamiento pasó por el lugar y fue quien dio aviso inmediato a la Policía y a la ambulancia del SIEN. Además, otra persona que circulaba por la zona, también colaboró dando aviso a conocidos de la víctima, informó Diario Andino.

Respecto a la identidad de la persona que conducía, trascendió que es un vecino de la villa y tristemente ocurrió a pocos metros de la cartelería del camino de los 7 Lagos que recuerda el respeto de 1.5 metros de distancia entre los motorizados y las bicicletas.

Los mensajes de aliento a la deportista y la polémica por las bicicletas en la Ruta 40

Producto del impacto y la fuerte caída, Alviso fue trasladada de urgencia y luego derivada a la Clínica HPR de San Carlos de Bariloche. La mujer sufrió múltiples lesiones traumáticas en todo el cuerpo, entre las cuales figuran fisura en una costilla, fractura de hombro, fractura en la columna y ocho puntos de sutura en una oreja. Debido al cuadro clínico complejo, permanece en observación y bajo cuidados médicos.

En tanto, los mensajes de apoyo y las reacciones de tristeza por lo ocurrido no tardaron en llegar. Cabe destacar que con gran esfuerzo y constancia en las carreras, Soledad se convirtió en una referencia para las mujeres. “Era mamá 24/7, no hacía deporte, no hacía nada”, explicó Alviso, quien llegó a los 18 años desde Paraguay, y recuerda cuando hace apenas dos años comenzó a entrenar y salir de "procesos tristes" y rutinas agotadoras. “Si yo pude, si yo salí de ese lugar tan oscuro, cualquiera puede. Solo hay que animarse”, dijo en una entrevista con Villa Olímpica.

"Pronta recuperación Sole, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y no quede impune el caballero de la camioneta", señaló una usuaria de Facebook, mientras otros la alentaron: "Vamos Sole que hay muchas carreras por delante, esta es otra más!".

soledad alvisoo

A su vez, el siniestro vial despertó fuertes críticas de un lado y del otro por la responsabilidad de los automovilistas y de los ciclistas. "La Ruta no es para bicicletas. Si viene un camión o un micro de frente no hay espacio para abrirse", opino una usuaria, a lo cual se sumaron voces a favor de que paguen seguro contra terceros.

Del otro lado, quienes recordaron la vigencia de la Ley Provincial 3341 de Neuquén, sancionada en 2022, que introdujo modificaciones clave para ciclistas, como por ejemplo el artículo que obliga a vehículos motorizados a mantener una distancia mínima de 1,5 metros al sobrepasar a un ciclista, buscando mayor seguridad y protección.

A raíz del siniestro, un vecino, Ignacio Zampallo, publicó una carta de lectores con un mensaje para despertar conciencia: ¿Qué tanto te pueden pesar esos 1.5 metros que nos deberían separar en la ruta? ¿Qué tanto para que te lleve a tirarle el auto encima a ese ciclista (pasándole finito) y poniendo en peligro su vida, o su integridad física? ¿Qué tanto te puede retrasar ese ciclista hasta tu destino? ¿Qué tanto te puede molestar esa persona arriba de una bicicleta? ¿Crees que tenes la autoridad moral que necesitas darle un escarmiento y una lección de civismo y de tránsito?