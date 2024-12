Una vecina denunció que fue agredida y amenazada por uno de los asesinos de Juan Caliani

Estas personas serían justamente familiares de uno de los asesinos del periodista Juan Caliani, ya condenado por el hecho pero con arresto domiciliario mientras cumple el tratamiento interdisciplinario ordenado por la Justicia.

Por esto, la vecina realizó la denuncia correspondiente ante el organismo, pero el conflicto real se desató en horas de la tarde, pasadas las 18, cuando afirma que fue abordada por el joven en cuestión y su madre en la vereda de su casa.

juan caliani neuquen.jpg

"Estaba regando la vereda y primero salió ella, la madre, y me insultó y me dijo: 'Vas a ver que te voy a hacer cagar, me andás haciendo denuncias en todos lados, ¿quién te crees?'. Después él también salió y agarró una esquirla de un hierro cortado y me lo tiró y me dio en el hombro y me dijo 'Te voy a re cagar matando', se reían y se escondieron", relató la mujer este viernes.

A raíz de estas amenazas, llamó a la Policía. Antes de que arribe el personal, la vecina asegura que el joven condenado volvió a salir portando un cuchillo y le dijo que "así como lo habia matado a Caliani, podía matar a quien quisiera".

Luego, ante el arribo del personal, el joven no habría frenado su agresión sino que también habría herido a una efectivo policial.

La mujer asegura que quedó con custodia policial y que en las próximas horas hará la denuncia en fiscalía.

Desde que se impuso el arresto domiciliario, la Justicia sigue de cerca el comportamiento de los jóvenes para evitar conflictos con la comunidad. Cabe recordar que se prohíbe la difusión de datos identificatorios de los jóvenes involucrados en el hecho.

Adolescentes condenados en un juicio abreviado

Los adolescentes autores del crimen del periodista Juan Caliani, fueron condenados mediante un acuerdo el pasado mes de mayo, tras lo cual regresaron a sus casas a cumplir un arresto domiciliario de un año mientras se someten a un tratamiento previsto para jóvenes menores de edad condenados por hechos delictivos.

Cabe recordar que unos días después del crimen del productor y periodista, ambos adolescentes -de 16 y ahora 18 años- pudieron ser identificados y ubicados, gracias al arduo trabajo de la Policía y la Fiscalía de Homicidios a cargo del fiscal jefe, Agustín Garcia. Una vez detenidos, fueron acusados como coautores de homicidio en ocasión de robo y quedaron detenidos bajo arresto excepcional hasta la nueva audiencia, realizada ya con la intervención del fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín.

Es así que las partes acordaron, ante el cúmulo de prueba y la esperada declaración de responsabilidad para ambos imputados, acortar el proceso y recurrir a un juicio abreviado.

De esta manera, el acuerdo al que arribaron el fiscal Germán Martín y la defensora oficial Mariela Borgia incluyó no solo la declaración de responsabilidad para los adolescentes por la figura de homicidio en ocasión de robo, sino también una serie de pautas que marcarán lo que será la vida de los asesinos durante un año, hasta mayo de 2025.

El fiscal de delitos juveniles, Germán Martín conforme con el fallo. El fiscal de delitos juveniles, Germán Martín conforme con el fallo.

Como primera medida, ambos serán sometidos a un tratamiento interdisciplinario por el delito cometido, pero también deberán realizar un año de tratamiento psicológico específico por adicciones, abstenerse de consumir drogas y alcohol y cometer nuevos delitos.

Aunque ya no estarán detenidos en un hogar, como ambos tienen arraigo (hogares familiares) deberán cumplir un estricto arresto domiciliario allí. De 20 horas a 8, pasarán la noche en su casa y no podrán salir por ningún motivo; mientras que desde las 8 de la mañana y hasta las 20, podrán salir por motivos específicos que hayan sido autorizados por Fiscalía y Defensoría del Niño, quienes deberán coordinar las salidas debidamente y asegurar que cada uno retorne a su casa una vez cumplido el fin de la salida. Además, la policía realizará controles diarios con firma de planilla por parte de ambos condenados.

No obstante esto, bajo ninguna circunstancia podrán los imputados frecuentar el barrio de la familia de la víctima ni tener contacto con ellos.

Los resultados de este tratamiento, que será monitoreado por la Defensoría del Niño y el Adolescente, serán claves para la audiencia de cesura en la que se debatirá qué pena imponerles por el crimen, si es que se decide alguna. El incumplimiento de alguna de las reglas pautadas entre las partes podría ocasionar un nuevo arresto de los adolescentes en una nueva institución y, sin duda, afectará su situación al momento de la cesura.

CRIMEN- JUAN CALIANI-DETENCIÓN-SEGUNDO SOSPECHOSO-2.jpg

El hecho fue cometido el 1 de abril de este año, alrededor de las 23:45 en la vivienda donde vivía la víctima, ubicada en Luis Beltrán y Cacique Purrán.

Los adolescentes acusados entraron a la vivienda por la puerta de un quincho que está lindante a la vivienda y sustrajeron cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa, que fueron dejando en el techo del inmueble.

Al advertir ruidos, la víctima salió de su dormitorio y en un pasillo que comunica la casa con el quincho, se cruzó con los dos varones. Uno de ellos lo sujetó de atrás, mientras que el adolescente imputado le dio dos puñaladas en el tórax, con un cuchillo que tomó del quincho. Como consecuencia de las lesiones, Caliani falleció.